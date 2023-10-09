Юрій Шевчук, лідер гурту ДДТ, переніс інфаркт

У групі повідомили, що зараз він проходить курс реабілітації, а заплановані концерти відкладаються.

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Юрій Шевчук, лідер популярного гурту ДДТ, переніс інфаркт міокарда у вересні 2023 року і зараз проходить курс реабілітації. Про це повідомляють на офіційному сайті гурту.

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"Наразі Юрій Юліанович проходить обов'язковий курс реабілітації для остаточного відновлення здоров'я, який триватиме до середини грудня 2023 року", — ідеться в повідомленні.

У повідомленні зазначається, що наразі музикант почувається добре, але через процес реабілітації заплановані концерти гурту відкладаються.

Зокрема переносяться концерти в Тель-Авіві, Белграді, на Лімассолі та в Дубаї.

"Усім Добра і Миру! До зустрічі на концертах. З повагою, гурт ДДТ", — резюмували в повідомленні інші учасники гурту.

Нагадаємо, Юрію Шевчуку 66 років. Він виступає проти російського вторгнення в Україну. Влітку 2023 року в ДДТ мали відбутися великі концерти в Москві та Санкт-Петербурзі, але їх перенесли на невизначений термін "через незалежні від гурту й організаторів причини".

У травні Юрій Шевчук дав концерт в Уфі, де відверто висловився з приводу вторгнення ЗС РФ в Україну.

"І зараз вбивають в Україні людей — навіщо? Наші пацани там гинуть — навіщо? Які цілі, друзі, які цілі знову? Гине молодість Росії та України, гинуть жінки і діти заради якихось наполеонівських планів чергового нашого Цезаря, так? Батьківщина, друзі, це не ж***па президента, яку треба весь час мусолити, цілувати. Батьківщина — це бабуся жебрачка на вокзалі, яка продає картоплю. Ось це батьківщина", — сказав Шевчук. Зал відповів йому оплесками.

Але потім до музиканта з'явилися силовики, ізолювали Шевчука від групи і годину проводили з ним бесіду.

Після цього йому дали протокол за дискредитацію російських збройних сил і поїхали.

В інтерв'ю Юрій Шевчук говорив, що отримані за концерти гонорари перераховував українським біженцям.