У Кейт Миддлтон и принца Уильяма возник спор с королем Чарльзом из-за роли принца Джорджа

Принц Джордж сыграл заметную роль на коронации своего деда и тем самым вошел в историю как самый молодой будущий король, принявший участие в церемонии коронации.

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Согласно сообщениям, в начале этого года, накануне королевской коронации, внутри королевской семьи вспыхнул "небольшой спор". Королевский биограф Том Куинн заявил, что Уильям и Кейт все больше беспокоятся о своем сыне принце Джордже и его роли в этом историческом событии, сообщает The Express.

"Я слышал от своих знакомых, что идут споры о том, должен ли Джордж играть более официальную роль. Я слышал, что Кейт и Уильям обеспокоены тем, что для него это будет слишком", — сказал Куинн.

Принц Джордж с дедом королем Чарльзом ІІІ Фото: Getty Images

Биограф королевской семьи вспомнил о том, как принцы Уильям и Гарри, будучи детьми, присутствовали на похоронах их матери Дианы.

"Это почти отголосок того, как Уильяма и Гарри иногда заставляли присутствовать на официальных мероприятиях, на которых их не следовало заставлять присутствовать — самый известный из них — похороны их матери и хождение за ее гробом в их возрасте. Многие люди раскритиковали это и сказали, что это ужасный поступок — заставлять двух таких маленьких мальчиков, особенно Гарри, делать это. Поэтому я думаю, что люди помнят это и думают: "Ну, погоди-ка, если Джордж — какой-то паж или играет подобную роль на коронации, не слишком ли это уходит в сторону традиционных ролей?", — рассказал Том Куинн.

Маленький принц Джордж вошел в историю как самый молодой будущий король, который принял участие в коронации.

"Итак, я слышал, что в настоящее время идут довольно ожесточенные дебаты о том, как это сделать. И, насколько я слышал, это еще не решено". Конечно, принц Джордж сыграл заметную роль на коронации своего деда 6 мая — и тем самым вошел в историю как самый молодой будущий король, принявший участие в церемонии коронации", — отметил биограф.

Ему была оказана честь быть почетным пажем, служить наряду с другими пажами короля Карла и королевы Камиллы и принимать участие в процессии в Вестминстерском аббатстве.

Джордж оказался в центре внимания как один из четырех Почетных пажей, присутствовавших при короле, наряду с лордом Оливером Чолмондели, Николасом Барклаем и Ральфом Толлемачем. Тем временем королеву Камиллу поддерживали трое ее внуков — Гас Лопес, Луи Лопес, Фредди Паркер Боулз — и внучатый племянник Артур Эллиот.

Напомним, 5 октября сообщалось, что Кейт Миддлтон посетила общественный центр для поддержки украинцев. Принцесса Уэльская помогла упаковать посылки с гуманитарной помощью для Украины.