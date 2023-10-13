У Кейт Міддлтон і принца Вільяма виникла суперечка з королем Чарльзом через роль принца Джорджа

Принц Джордж зіграв помітну роль на коронації свого діда і тим самим увійшов в історію як наймолодший майбутній король, який взяв участь у церемонії коронації.

Related video

Згідно з повідомленнями, на початку цього року, напередодні королівської коронації, всередині королівської сім'ї спалахнула "невелика суперечка". Королівський біограф Том Квінн заявив, що Вільям і Кейт дедалі більше турбуються про свого сина принца Джорджа і його роль у цій історичній події, повідомляє The Express.

"Я чув від своїх знайомих, що точаться суперечки про те, чи повинен Джордж відігравати більш офіційну роль. Я чув, що Кейт і Вільям стурбовані тим, що для нього це буде занадто", — сказав Квінн.

Принц Джордж із дідом королем Чарльзом ІІІ Фото: Getty Images

Біограф королівської сім'ї згадав про те, як принци Вільям і Гаррі, будучи дітьми, були присутніми на похоронах їхньої матері Діани.

"Це майже відгомін того, як Вільяма і Гаррі іноді змушували бути присутніми на офіційних заходах, на яких їх не варто було змушувати бути присутніми — найвідоміший із них — похорон їхньої матері і ходіння за її труною в їхньому віці. Багато людей розкритикували це і сказали, що це жахливий вчинок — змушувати двох таких маленьких хлопчиків, особливо Гаррі, робити це. Тому я думаю, що люди пам'ятають це і думають: "Ну, почекай-но, якщо Джордж — якийсь паж або відіграє подібну роль на коронації, чи не надто це відходить у бік традиційних ролей?", — розповів Том Квінн.

Маленький принц Джордж увійшов в історію як наймолодший майбутній король, який взяв участь у коронації.

"Отже, я чув, що наразі точаться досить запеклі дебати про те, як це зробити. І, наскільки я чув, це ще не вирішено". Звісно, принц Джордж зіграв помітну роль на коронації свого діда 6 травня — і тим самим увійшов в історію як наймолодший майбутній король, який узяв участь у церемонії коронації", — зазначив біограф.

Йому надали честь бути почесним пажем, служити поряд з іншими пажами короля Карла і королеви Камілли і брати участь у процесії у Вестмінстерському абатстві.

Джордж опинився в центрі уваги як один з чотирьох Почесних пажів, присутніх при королі, поряд з лордом Олівером Чолмонделі, Ніколасом Барклаєм і Ральфом Толлемачем. Тим часом королеву Каміллу підтримували троє її онуків — Гас Лопес, Луї Лопес, Фредді Паркер Боулз — і внучатий племінник Артур Елліот.

Нагадаємо, 5 жовтня повідомлялося, що Кейт Міддлтон відвідала громадський центр для підтримки українців. Принцеса Уельська допомогла упакувати посилки з гуманітарною допомогою для України.