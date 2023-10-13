Нутрициолог рассказала почему, когда холодно, нам хочется больше есть

С наступлением холодов люди часто замечают, что набирают вес. Хотя мы должны худеть, ведь на обогрев тела тратится больше энергии. Специально для Фокуса нутрициолог Наталья Козак рассказывает, почему так происходит, и как не потолстеть за осень и зиму.

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Когда холодно, нас тянет на сытные горячие блюда, желательно с хлебом, а к чаю или кофе — десерт. Действительно, в это время организм нуждается в большем количестве энергии и калорий, но как не пересечь ту черту, когда цифры на весах начнут стремительно расти. Как справиться с голодом, и что есть, чтобы не поправиться, Фокусу рассказывает нутрициолог, специалист по здоровому питанию Наталья Козак.

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Фото: Freepik

Почему, как только температура начинает снижаться, калорийность нашего рациона возрастает? Если долгое время питаться в таком режиме, это непременно отразится на вашем весе. Почему так происходит?

"При холодной погоде организм действительно пытается поддержать оптимальную температуру. Потребление пищи увеличивает выработку тепла путем обработки ее калорий, что может помочь сохранить тепло в организме. Именно поэтому мы склонны есть больше. Есть исследования, которые говорят, что при достаточно низких температурах (более -1°C) снижается лептин — гормон сытости, что и вызывает повышение аппетита", — отмечает нутрициолог.

Почему мы едим калорийную пищу?

Фото: Freepik

В жаркую погоду можно перекусить ягодами или фруктами, а на ужин съесть салат из свежих овощей и рыбу, но осенью летние овощи и фрукты становятся недоступными, а найти подходящую замену становится трудно.

"Осенне-зимнее переедание связано с тем, что многие сезонные продукты, такие как сладкие и хрустящие фрукты, ягоды, зелень и овощи, содержащие много клетчатки, которые дают удовольствие, насыщают и регулируют уровень сахара в крови — недоступны. Поэтому мы выбираем другую пищу для удовольствия — более жирную и калорийную", — отмечает Наталья Козак.

Среди других причин набора веса в осенне-зимний период, нутрициолог называет короткий солнечный период, повышение общего уровня стресса, а также снижение двигательной активности.

Как не переедать осенью?

Фото: Freepik

"Чтобы не превышать норму потребления калорий, советую тщательно сбалансировать свои приемы пищи. Найти альтернативы свежим овощам, выбирать сезонные, замороженные, иногда покупать импортные, экспериментировать с рецептами, потреблять нормальное количество жиров", — советует Наталья Козак.

На самом деле с наступлением осени ничего не меняется, есть куча полезных сезонных овощей, среди которых тыква, свекла, морковь, цветная капуста, брокколи, грибы. Также можно время от времени покупать импортные овощи, или, например, выращенные в теплице — это коктейльные помидоры, огурцы, разнообразная зелень. Иногда можно разнообразить свой рацион и консервированными продуктами, но помните, что их нельзя есть в большом количестве, из-за большого содержания соли.

На помощь в осенне-зимний период придут и замороженные овощи и фрукты, разнообразные смеси. Как видите, недостатка в клетчатке не будет, если составить правильный сбалансированный рацион, просто нужно немножко пересмотреть свое питание, а не налегать на сладкое.

Фото: Getty Images

Также в холодное время года можно позаботиться об уровне витамина D, и бороться с переохлаждением. Чем меньше становится света на улице, тем меньше серотонина продуцирует наш организм, поэтому мы стараемся закрыть эту потребность едой.

"Нужно носить удобную теплую одежду. Не забывать о теплых встречах с дорогими людьми и научиться искать удовольствие в других вещах кроме как во вкусностях", — советует нутрициолог.

Переедание в холодное время года связано не столько с ограниченным выбором продуктов, как с тем, что большинство людей расслабляются и позволяют себе немного больше. Иногда не немного и тогда это быстро становится заметным в зеркале и на весах.

Питайтесь полноценно, не пропускайте приемы пищи, чтобы потом не переедать, пейте достаточно воды и будьте активными. Не забывайте, что энергия, силы и хорошее настроение появляются после тренировок, а не лежания на диване с коробкой печенья. Если вы не будете расслабляться осенью и зимой, вам не придется в очередной раз худеть "до лета", используя экстремальные методы.

Заботьтесь о себе, о своем теле и питании, и тогда никакие перепады температуры и изменения погоды не будут отображаться на вашей талии.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.