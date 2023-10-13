Нутриціологиня розповіла чому, коли холодно, нам хочеться більше їсти

З настанням холодів люди часто помічають, що набирають вагу. Хоча ми мали б худнути, адже на обігрів тіла витрачається більше енергії. Спеціально для Фокуса нутриціологиня Наталія Козак розповідає, чому так відбувається, та як не потовстішати за осінь та зиму.

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Коли холодно, нас тягне на ситні гарячі страви, бажано з хлібом, а до чаю або кави – десерт. Дійсно, в цей час організм потребує більше енергії та калорій, проте як не перетнути ту межу, коли цифри на вагах почнуть стрімко рости. Як впоратися с голодом та що їсти, щоб не поправлятися, Фокусу розповідає нутриціологиня, спеціаліст зі здорового харчування Наталія Козак.

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Чому, як тільки температура починає знижуватися, калорійність нашого раціону зростає? Якщо довгий час харчуватися в такому режимі, це неодмінно відобразиться на вашій вазі. Чому так відбувається?

"За холодної погоди організм дійсно намагається підтримати оптимальну температуру. Споживання їжі збільшує вироблення тепла шляхом обробки її калорій, що може допомогти зберегти тепло в організмі. Саме тому ми схильні їсти більше. Є дослідження, які кажуть, що при достатньо низьких температурах (більше -1°C ) знижується лептин — гормон ситості, що і спричиняє підвищення апетиту", — зазначає нутриціологиня.

Чому ми їмо калорійну їжу?

Фото: Freepik

У спекотну погоду можна перекусити ягодами або фруктами, а на вечерю з’їсти салат зі свіжих овочів та рибу, але восени літні овочі та фрукти стають недоступними, а знайти відповідну заміну стає дуже важко.

"Осінньо-зимове переїдання повʼязано з тим, що багато сезонних продуктів таких, як солодкі й хрусткі фрукти, ягоди, зелень і овочі, що містять багато клітковини, дають задоволення, насичують і регулюють рівень цукру в крові — недоступні. Відтак ми обираємо іншу їжу для задоволення — більш жирну та калорійну", — наголошує Наталія Козак.

Серед інших причин набору ваги в осінньо-зимовий період, нутриціологиня називає короткий сонячний період, підвищення загального рівня стресу, а також зниження рухової активності.

Як не переїдати восени?

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"Щоб не перевищувати норму споживання калорій, раджу ретельно збалансувати свої прийоми їжі. Знайти альтернативи свіжим овочам, обирати сезонні, заморожені, іноді купувати імпортні, експериментувати з рецептами, споживати нормальну кількість жирів", — радить Наталія Козак.

Насправді з настанням осені нічого не змінюється, є купа корисних сезонних овочів, серед яких гарбуз, буряк, морква, цвітна капуста, броколі, гриби.Також можна час від часу купувати імпортні овочі, або, наприклад, вирощені в теплиці – це коктейльні помідори, огірки, різноманітна зелень. Іноді можна урізноманітнити свій раціон і консервованими продуктами, але пам’ятайте, що їх не можна їсти у великий кількості, через великий вміст солі.

На допомогу в осінньо-зимовий період прийдуть і заморожені овочі та фрукти, різноманітні суміші. Як бачите, недостатку у клітковині не буде, якщо скласти правильний збалансований раціон, просто потрібно трошки переглянути своє харчування, а не налягати на солодке.

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Також в холодну пору року можна попіклуватися про рівень вітаміну D, і боротися з переохолодженням. Чим меншим стає світла на вулиці, тим менше серотоніну продукує наш організм, тому ми намагаємося закрити цю потребу їжею.

"Потрібно носити зручний теплий одяг. Не забувати про теплі зустрічі з дорогими людьми та навчитися шукати задоволення в інших речах окрім як у смаколиках", — радить нутриціологиня.

Переїдання у холодну пору року пов’язане не так з обмеженим вибором продуктів, як із тим, що більшість людей розслабляються та дозволяють собі трохи більше. Іноді не трохи й тоді це швидко стаж помітним у дзеркалі та на вагах.

Харчуйтесь повноцінно, не пропускайте прийоми їжі, щоб потім не переїдати, пийте достатньо води та будьте активними. Не забувайте, що енергія, сили та гарний настрій з’являються після тренувань, а не лежання на дивані з коробкою печива. Якщо ви не будете розслаблятися восени та взимку, вам не доведеться вчергове худнути "до літа", використовуючи екстремальні методи.

Піклуйтесь про себе, про своє тіло та харчування, і тоді жодні перепади температури та зміни погоди не будуть відображатися на вашій талії.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.