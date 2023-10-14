"Искал тебя всю жизнь": спикер СБУ Артем Дихтяренко женился на известной телеведущей (фото)

Молодоженов регистрировал лично министр юстиции Денис Малюська, свидетельствует сообщение Дихтяренко. Жених опубликовал фото, на которых он — в униформе СБУ, невеста — в национальном украинском наряде.

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Спикер СБУ Артем Дихтяренко обычно появляется в СМИ, чтобы рассказать о разоблачении предателей Украины или о спецоперациях в тыловых штабах ВС РФ. Однако 14 октября он рассказал о своей женитьбе на телеведущей "24 канала". Об этом жених написал в заметке Facebook.

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Дихтяренко сообщил о женитьбе коротким абзацем из двух предложений. Указал, что искал избранницу всю жизнь и отныне будет с ней вечно: "Вместе при любых обстоятельствах! И во время войны, и в день нашей Победы!".

Избранница Дихтяренко — телеведущая Анастасия Норицына. Невеста выбрала для торжества белое платье средней длины, вышитое в народном стиле. Жених был в военной форме. На фотографиях рядом с молодоженами стоит министр юстиции Денис Малюська.

Фото: Facebook / Артем Діхтяренко

Дихтяренко и Норицына — детали

Отметим, Артем Дихтяренко — 23-летний руководитель пресс-службы СБУ. В Facebook указано, что по образованию он журналист и успел поработать еще в двух государственных учреждениях — в Министерстве социальной политики и в Министерстве здравоохранения.

Анастасия Норицына получила высшее образование в Киевском университете им. Бориса Гринченко. Сейчас работает телеведущей на "24 канала", является автором проекта "Лицемеры" и рубрики "Осторожно! Зомбоящик!"

Напоминаем, ранее Фокус рассказывал о самом коротком в истории бракосочетании: брак длился не более трех минут и распался после того, как жених оскорбил невесту. Также публиковалась история о том, в какой день года женщинам разрешалось делать предложение своему избраннику. Согласно народным обычаям, эти слова можно сказать в високосный день, который бывает раз в четыре года.

Между тем работники ЗАГС сообщили, что информацию об изменении гражданского состояния во время брака и развода они присылают в Терцентры комплектования. При этом отметили, что это не влияет на получение повестки.