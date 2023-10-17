Сэм Нилл, звезда "Парка Юрского периода" сообщил о смертельном заболевании

76-летний актер рассказал, что у него рак крови третьей стадии.

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Сэм Нилл, звезда фильмов "Парк юрского периода", "Белоснежка: Страшная сказка" и сериалов "Острые козырьки" и "Тюдоры", сообщил, что ему диагностировали рак крови третьей стадии. Об этом пишет Daily Mail.

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76-летний актер сообщил, что "не боится смерти" и проходит терапию новыми экспериментальными препаратами.

Звезда "Парка Юрского периода" находится в состоянии ремиссии уже 12 месяцев.

Нилл впервые сообщил о своей болезни в своих мемуарах "Я когда-нибудь говорил вам это?".

Сэм Нилл настаивал на том, что он не боится умереть после борьбы с раком крови третьей стадии.

Сэм Нилл Фото: Getty Images

Звезда рассказал Australian Story, что химиотерапия не сработала, но теперь новый экспериментальный препарат борется раком крови, ангиоиммунобластной Т-клеточной лимфомой.

Несмотря на многообещающие новости, 76-летний мужчина, у которого ремиссия длится уже 12 месяцев, знает, что она не будет длиться вечно. Врачи сказали ему, что однажды препарат перестанет действовать, и, по его словам, он "к этому готов".

"Я никоим образом не боюсь смерти. Меня это не беспокоит. Меня это никогда не беспокоило с самого начала, но я был раздражен, потому что есть вещи, которые я все еще хочу сделать. Очень раздражает умирание. Но я его не боюсь", — сказал актер.

Кадр из фильма "Парк Юрского периода" Фото: Скриншот

Нилл также поделился фотографиями, сделанными во время прохождения химиотерапии: актера трудно узнать без его седых волос и бороды.

"В прошлом году были времена, когда мне приходилось смотреть на себя в зеркало, и я представлял собой не очень приятное зрелище. Меня лишили всякого достоинства", — признался актер.

Нил сказал, что узнал о том, что у него рак, в прошлом году во время своей первой поездки на свою родину, в Новую Зеландию, после того, как из-за карантина возвращение домой, к семье, было практически невозможным в течение двух лет.

Его сын Тим рассказал Australian Story, что его отец вернулся в Новую Зеландию всего на час, когда ему позвонил врач и сообщил ужасную новость о том, что у него рак.

"Когда он повесил трубку, и мы сели, мы немного поплакали вместе. Это должен был быть счастливый день. Ему не удалось остаться", — сказал Тим.

Сэм продолжил: "Я действительно боролся за свою жизнь. И все было в новом мире, и довольно тревожном мире. У меня было три или четыре месяца достаточно традиционной и жестокой химиотерапии".

Теперь Нилу делают инфузии каждые две недели, и он будет делать это до конца своей жизни или до тех пор, пока препарат не перестанет действовать.

По его словам, сеансы изнурительные, "очень мрачные и депрессивные".

Трейлер фильма "Парк Юрского периода"

Больше всего актера раздражает бездействие.

"Я привык работать. Я люблю работать. Я люблю ходить на работу. Мне нравится быть с людьми каждый день, наслаждаться человеческой компанией, дружбой и всем этим. И вдруг меня лишили этого. И я подумал: "Что мне делать?", — признался актер, рассказав, что тогда он и решил написать мемуары о своей 50-летней карьере в кино.

Напомним, в 2020 году Лора Дерн, коллега Сэма по фильму "Парк Юрского периода", получила долгожданный "Оскар" за роль второго плана в фильме "Брачная история".