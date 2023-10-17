Сем Нілл, зірка "Парку Юрського періоду" повідомив про смертельне захворювання

76-річний актор розповів, що у нього рак крові третьої стадії.

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Сем Нілл, зірка фільмів "Парк юрського періоду", "Білосніжка: Страшна казка" та серіалів "Гострі картузи" і "Тюдори", повідомив, що йому діагностували рак крові третьої стадії. Про це пише Daily Mail.

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76-річний актор повідомив, що "не боїться смерті" і проходить терапію новими експериментальними препаратами.

Зірка "Парку Юрського періоду" перебуває в стані ремісії вже 12 місяців.

Нілл уперше повідомив про свою хворобу у своїх мемуарах "Я коли-небудь говорив вам це?".

Сем Нілл наполягав на тому, що він не боїться померти після боротьби з раком крові третьої стадії.

Сем Нілл Фото: Getty Images

Зірка розповів Australian Story, що хіміотерапія не спрацювала, але тепер новий експериментальний препарат бореться з раком крові, ангіоімунобластною Т-клітинною лімфомою.

Незважаючи на багатообіцяючі новини, 76-річний чоловік, у якого ремісія триває вже 12 місяців, знає, що вона не триватиме вічно. Лікарі сказали йому, що одного разу препарат перестане діяти, і, за його словами, він "до цього готовий".

"Я жодним чином не боюся смерті. Мене це не турбує. Мене це ніколи не турбувало з самого початку, але я був роздратований, тому що є речі, які я все ще хочу зробити. Дуже дратує вмирання. Але я його не боюся", — сказав актор.

Кадр із фільму "Парк Юрського періоду" Фото: Скриншот

Нілл також поділився фотографіями, зробленими під час проходження хіміотерапії: актора важко впізнати без його сивого волосся і бороди.

"Минулого року були часи, коли мені доводилося дивитися на себе в дзеркало, і я являв собою не дуже приємне видовище. Мене позбавили будь-якої гідності", — зізнався актор.

Ніл сказав, що дізнався про те, що в нього рак, торік під час своєї першої поїздки на свою батьківщину, до Нової Зеландії, після того, як через карантин повернення додому, до сім'ї, було практично неможливим протягом двох років.

Його син Тім розповів Australian Story, що його батько повернувся до Нової Зеландії всього на годину, коли йому зателефонував лікар і повідомив жахливу новину про те, що у нього рак.

"Коли він повісив слухавку, і ми сіли, ми трохи поплакали разом. Це мав бути щасливий день. Йому не вдалося залишитися", — сказав Тім.

Сем продовжив: "Я справді боровся за своє життя. І все було в новому світі, і досить тривожному світі. У мене було три або чотири місяці досить традиційної і жорстокої хіміотерапії".

Тепер Нілу роблять інфузії кожні два тижні, і він робитиме це до кінця свого життя або доти, доки препарат не перестане діяти.

За його словами, сеанси виснажливі, "дуже похмурі та депресивні".

Трейлер фільму "Парк Юрського періоду"

Найбільше актора дратує бездіяльність.

"Я звик працювати. Я люблю працювати. Я люблю ходити на роботу. Мені подобається бути з людьми щодня, насолоджуватися людською компанією, дружбою і всім цим. І раптом мене позбавили цього. І я подумав: "Що мені робити?", — зізнався актор, розповівши, що тоді він і вирішив написати мемуари про свою 50-річну кар'єру в кіно.

Нагадаємо, 2020 року Лора Дерн, колега Сема за фільмом "Парк Юрського періоду", отримала довгоочікуваний "Оскар" за роль другого плану у фільмі "Шлюбна історія".