Концерт Канье Уэста в Италии перенесли: в чем причина

У местных властей есть целый ряд претензий к шоу скандального рэпера.

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Концерт американского рэпера Канье Уэста, кторый должен был состояться 20 октября на площадке под открытым небом в итальянском городе Реджо-Эмилии, пененесен минимум на неделю, сообщает Daily Mail. Организаторы шоу всю прошлую неделю вели переговоры с местными властями, однако те отказали, сославшись на целый ряд причин.

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В частности, на решение повлияло то, что ожидалось 100 тысяч фанатов, и планировалась забастовка железнодорожников на итальянской сети. Еще один фактор – прогноз погоды, поскольку в пятницу вечером в этом районе прогнозируется сильный дождь, и без укрытия площадка под открытым небом рискует превратиться в грязевую ванну.

"Наша цель — обеспечить безопасность и защищенность всех, и если возникнут проблемы с транспортом, концерт не сможет пройти безопасно, а поскольку он будет под открытым небом, прогнозируемый сильный дождь также создаст проблемы. Организаторам была предоставлена альтернативная дата — 27 октября, и мы ждем ответа, приемлема ли она для них", – заявили в префектуре Реджо-Эмилии.

Кроме того, если шоу и состоится, то количество охраны на нем усилят, поскольку местные группы ветеранов были недовольны тем, что концерт даже рекламировался из-за похвалы Уэста Адольфу Гитлеру и нацизму.

"У каждого человека есть что-то ценное, что он принес на стол, особенно у Гитлера. Я люблю евреев, но я также люблю нацистов. Есть много вещей, которые мне нравятся в Гитлере, многие вещи, мне нравится Гитлер, я нацист", – говорил Канье в прошлом году.

Альбертина Солиани, вице-президент Национальной ассоциации итальянских партизан (ANPI) – одна из тех, кто категорически против концерта американского рэпера.

"Пришло время сказать достаточно этим людям, которые верят, что могут говорить то, что хотят. Кто-то может быть фантастическим певцом, но тогда о нем судят по тому, что он говорит, а Уэст сделал несколько бесчеловечных заявлений, и с учетом того, что происходит сегодня в мире, мы не можем принять этот концерт. Каждый день мы сосредоточены на сохранении определенных ценностей, таких как свобода и демократия, и тогда нам просто нужно начать все сначала. По моему мнению, ему следует оставаться дома. Реджо-Эмилия всегда ценила людей, которые боролись за определенные принципы, и мы на стороне угнетенных, а не тех, кто проповедует ненависть", – подчеркнула она.

Антисемитские и нацистские взгляды Канье Уэста вызвали огромный скандал Фото: Getty

Эрмете Фиаккадори, региональный президент ANPI в Реджо-Эмилии, согласен с Солиани.

"Прежде всего, позвольте мне сказать, что я надеюсь, что этот концерт не состоится. У этого артиста много поклонников из молодежи, но его послание вызывает беспокойство. Я потерял дар речи из-за того, что он не может понять, что говорит, демонстрируя грубое непонимание того, кем был Адольф Гитлер в ходе истории. Я полностью за творческую свободу, но то, что говорит и делает Канье Уэст, меня шокирует. Как организация, мы полностью осуждаем этот концерт и очень обеспокоены тем, какое послание он несет. И прежде, чем кто-нибудь это скажет, это не цензура, потому что мы все за свободу. Мы говорим о концерте, который совершенно не в порядке. Реджо имеет долгую историю борьбы против идей Адольфа Гитлера, и в результате многие погибли", – категоричен он.

В марте 1944 года в Червароло, всего в 40 милях от Реджо-Эмилии, нацисты в отместку за партизанскую деятельность убили 24 человека, включая деревенского священника. Это до сих пор является трагедией местного масштаба и свидетельством зверств нацистов.

Уэст уже несколько месяцев находится в Италии со своей женой Бьянкой Цензори и работает над новым альбомом в студии звукозаписи в Милане. За это время пара успела серьезно оскандалиться своим поведением и внешним видом, и на это отреагировали местные власти.

Ранее Фокус писал о том, что Канье Уэст придумал для Бьянки Цензори правила, по которым та должна жить.