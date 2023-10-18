Концерт Каньє Веста в Італії перенесли: у чому причина

У місцевої влади є ціла низка претензій до шоу скандального репера.

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Концерт американського репера Каньє Веста, що мав відбутися 20 жовтня на майданчику просто неба в італійському місті Реджо-Емілії, відтерміновано щонайменше на тиждень, повідомляє Daily Mail. Організатори шоу весь минулий тиждень вели переговори з місцевою владою, однак та відмовила, пославшись на цілу низку причин.

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Зокрема, на рішення вплинуло те, що очікувалося 100 тисяч фанатів, і планувався страйк залізничників на італійській мережі. Ще один фактор — прогноз погоди, оскільки в п'ятницю ввечері в цьому районі прогнозується сильний дощ, і без укриття майданчик просто неба ризикує перетворитися на багнючну ванну.

"Наша мета — забезпечити безпеку і захищеність усіх, і якщо виникнуть проблеми з транспортом, концерт не зможе пройти безпечно, а оскільки він буде просто неба, прогнозований сильний дощ також створить проблеми. Організаторам було надано альтернативну дату — 27 жовтня, і ми чекаємо відповіді, чи прийнятна вона для них", — заявили в префектурі Реджо-Емілії.

Крім того, якщо шоу і відбудеться, то кількість охорони на ньому посилять, оскільки місцеві групи ветеранів були незадоволені тим, що концерт навіть рекламувався через похвалу Веста Адольфу Гітлеру і нацизму.

"У кожної людини є щось цінне, що вона принесла на стіл, особливо у Гітлера. Я люблю євреїв, але я також люблю нацистів. Є багато речей, які мені подобаються в Гітлері, багато речей, мені подобається Гітлер, я нацист", — говорив Каньє минулого року.

Альбертіна Соліані, віцепрезидентка Національної асоціації італійських партизан (ANPI) — одна з тих, хто категорично проти концерту американського репера.

"Настав час сказати достатньо цим людям, які вірять, що можуть говорити те, що хочуть. Хтось може бути фантастичним співаком, але тоді про нього судять за тим, що він говорить, а Вест зробив кілька нелюдських заяв, і з урахуванням того, що відбувається сьогодні у світі, ми не можемо прийняти цей концерт. Щодня ми зосереджені на збереженні певних цінностей, таких як свобода і демократія, і тоді нам просто потрібно почати все спочатку. На мою думку, йому слід залишатися вдома. Реджо-Емілія завжди цінувала людей, які боролися за певні принципи, і ми на боці пригноблених, а не тих, хто проповідує ненависть", — наголосила вона.

Антисемітські та нацистські погляди Каньє Веста викликали величезний скандал Фото: Getty

Ермете Фіаккадорі, регіональний президент ANPI в Реджо-Емілії, згоден із Соліані.

"Перш за все, дозвольте мені сказати, що я сподіваюся, що цей концерт не відбудеться. У цього артиста багато шанувальників з молоді, але його послання викликає занепокоєння. Я втратив дар мови через те, що він не може зрозуміти, що говорить, демонструючи грубе нерозуміння того, ким був Адольф Гітлер під час історії. Я повністю за творчу свободу, але те, що говорить і робить Каньє Вест, мене шокує. Як організація, ми повністю засуджуємо цей концерт і дуже стурбовані тим, яке послання він несе. І перш, ніж хто-небудь це скаже, це не цензура, тому що ми всі за свободу. Ми говоримо про концерт, який абсолютно не в порядку. Реджо має довгу історію боротьби проти ідей Адольфа Гітлера, і в результаті багато хто загинув", — категоричний він.

У березні 1944 року в Червароло, лише за 40 миль від Реджо-Емілії, нацисти на знак помсти за партизанську діяльність вбили 24 особи, включно з сільським священиком. Це досі є трагедією місцевого масштабу і свідченням звірств нацистів.

Вест уже кілька місяців перебуває в Італії зі своєю дружиною Б'янкою Цензорі і працює над новим альбомом у студії звукозапису в Мілані. За цей час пара встигла серйозно оскандалитися своєю поведінкою і зовнішнім виглядом, і на це відреагувала місцева влада.

Раніше Фокус писав про те, що Каньє Вест вигадав для Б'янки Цензорі правила, за якими та має жити.