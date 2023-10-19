Как не объедаться перед месячными. Гинеколог рассказала о нюансах женского здоровья

Злость, раздражение и зверский аппетит — и это еще не весь спектр эмоций и ощущений, которые преследуют женщин накануне критических дней. Эксклюзивно для Фокуса гинеколог Ольга Рыженко рассказала, нормально ли, что перед месячными появляются необычные гастрономические прихоти, и как избежать перееданий.

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Шоколадка, торт или селедка — в период ПМС прихоти могут быть разными, и каждая женщина, которая хоть раз в жизни сталкивалась с такими желаниями, знает, что сопротивляться им очень трудно. От чего зависит это состояние, является ли оно физиологическим для женщин и нужно ли его как-то корректировать? На эти и другие вопросы Фокуса отвечает кандидат медицинских наук, гинеколог Ольга Рыженко.

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Фото: Freepik

Так называемый предменструальный синдром или всем известный ПМС характеризуется психоэмоциональными и обменно-эндокринными нарушениями, которые негативно сказываются на состоянии женщины и ухудшают качество жизни По статистике, ПМС случается у 80% женщин детородного возраста. Частым признаком этого синдрома является повышенный аппетит и тяга к определенному виду продуктов питания.

"Повышение аппетита перед месячными, даже без проявлений ПМС является физиологическим состоянием. Были проведены исследования, где ученые пришли к выводу, что во вторую фазу цикла женщина потребляет на 500 калорий больше, чем в первую, и это нормально", — говорит Ольга Рыженко.

Чаще всего перед месячными хочется есть много сладкого и мучного, однако не обязательно, некоторые женщины равнодушны к шоколаду, однако готовы отдать все за кусок селедки.

"Как правило, в этот период увеличивается тяга к сладкому, потому что именно углеводы повышают уровень серотонина в мозге, что приводит к улучшению настроения и уменьшению боли. Любое вкусное блюдо приносит психологический и физический комфорт и здесь только дело вкуса", — отмечает гинеколог.

Почему так происходит?

Фото: Freepik

Причинами ПМС является нарушение гормонального фона, нарушение синтеза серотонина — гормона радости, и дефицит кальция, магния и витамина В6, что препятствует выработке ряда гормонов.

"Это связано со снижением уровня эстрогенов, инсулина и серотонина и повышением уровня прогестерона и кортизола. Поэтому именно через еду мы достигаем баланса", — отмечает Ольга Рыженко.

Нужно ли это "лечить"?

Фото: Freepik

"Профилактировать это состояние точно не нужно, ведь изменения циклические и физиологические, и на вес влияния не имеют, а вот самочувствие существенно улучшают", — отмечает гинеколог.

Обычно плюс на весах перед и во время месячных — это не лишний вес, а задержка жидкости в организме и отеки, и это вполне физиологический процесс. Даже если вы в этот период позволить себе съесть круассан с шоколадом или хот-дог, это вряд ли повлияет на ваш вес. Конечно, стоит ко всему подходить с умом, однако, если такой "зажор" не станет систематическим, после месячных ваш вес вернется в норму.

Во вторую фазу цикла лучше вообще не взвешиваться, чтобы не ухудшать свое и так нестабильное психоэмоциональное состояние. Запомните, узнать свой истинный вес вы можете на 5 день цикла.

Как облегчить симптомы ПМС

Фото: Freepik

Облегчить симптомы ПМС помогут сбалансированное питание, которое будет закрывать потребность вашего организма в необходимых нутриентах, спорт, достаточное количество воды и работа со стрессом.

"Если мы говорим о ПМС, то советы будут зависеть от интенсивности проявлений и включать как регулярные физические нагрузки, так и еду с большим количеством, в первую очередь, сложных углеводов. Ну и конечно, чего-то для "души". Во время месячных мы тратим больше калорий, поэтому шоколадка вашей фигуре не помешает", — советует Ольга Рыженко.

Итак, здоровый образ жизни, здоровая активность и достаточное количество необходимых питательных веществ помогут уменьшить проявления ПМС и сделать этот период более комфортным. Не стоит себя ругать за шоколадку или пирожное в период ПМС, наоборот, позволяйте себе в это время небольшие радости, чтобы повысить уровень серотонина и облегчить неприятные симптомы.

Напомним, 5 продуктов, которые повысят уровень серотонина за 30 минут.

Ранее Фокус писал о том, что следуя этим советам и осознанно подходя к еде, вы сможете поддерживать сбалансированную диету, которая улучшит ваше здоровье, фигуру и придаст жизненных сил.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.