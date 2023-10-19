Як не об'їдатися перед місячними. Гінекологиня розповіла про нюанси жіночого здоров'я

Злість, роздратування та звірячий апетит – і це ще не весь спектр емоцій та відчуттів, які переслідують жінок напередодні критичних днів. Ексклюзивно для Фокуса гінекологиня Ольга Риженко розповіла чи нормально, що перед місячними з’являються незвичні гастрономічні забаганки, та як уникнути переїдань.

Related video

Шоколадка, торт або оселедець – в період ПМС забаганки можуть бути різними, і кожна жінка, яка хоч раз у житті стикалася з такими бажаннями, знає, що чинити їм опір дуже важко. Від чого залежить цей стан, чи є він фізіологічним для жінок та чи його потрібно якось коригувати? На ці та інші питання Фокусу відповідає кандидат медичних наук, гінекологиня Ольга Риженко.

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найцікавіші новини зі світу шоу-бізнесу та світського життя!

Фото: Freepik

Так званий передменструальний синдром або всім відомий ПМС характеризується психоемоційними та обмінно-ендокринними порушеннями, які негативно позначаються на стані жінки та погіршують якість життя За статистикою, ПМС трапляється у 80% жінок дітородного віку. Найчастішою ознакою цього синдрому є підвищений апетит та тяга до певного виду продуктів харчування.

"Підвищення апетиту перед місячними, навіть без проявів ПМС є фізіологічним станом. Були проведені дослідження, де вчені дійшли до висновку, що в другу фазу циклу жінка споживає на 500 калорій більше, ніж в першу, і це нормально", — каже Ольга Риженко.

Частіше за все перед місячними хочеться їсти багато солодкого та мучного, проте не обов’язково, деякі жінки байдужі до шоколаду, проте готові віддати все за шматок оселедця.

"Як правило у цей період збільшується потяг до солодкого, тому що саме вуглеводи підвищують рівень серотоніну в мозку, що призводить до покращення настрою та зменшення болю. Будь-яка смачна страва приносить психологічний та фізичний комфорт і тут лише справа смаку", — зазначає гінекологиня.

Чому так відбувається?

Фото: Freepik

Причинами ПМС є порушення гормонального фону, порушення синтезу серотоніну – гормону радості, та дефіцитом кальцію, магнію та вітаміну В6, що перешкоджає виробленню низки гормонів.

"Це повʼязано зі зниження рівня естрогенів, інсуліну та серотоніну та підвищенням рівня прогестерону та кортизолу. Тому саме через їжу ми досягаємо балансу", — зазначає Ольга Риженко.

Чи потрібно це "лікувати"?

Фото: Freepik

"Профілактувати цей стан точно не потрібно, адже зміни є циклічні і фізіологічні, і на вагу впливу не мають, а от самопочуття суттєво покращують", — зазначає гінекологиня.

Зазвичай плюс на вагах перед та під час місячних – це не зайва вага, а затримка рідини в організмі та набряки, і це цілком фізіологічний процес. Навіть якщо ви в цей період дозволити собі з’їсти круасан з шоколадом або хот-дог, це навряд чи вплине на вашу вагу. Звісно, варто до всього підходити з розумом, проте, якщо такий "зажор" не стане систематичним, після місячних ваша вага повернеться в норму.

У другу фазу циклу краще взагалі не зважуватися аби не погіршувати свій і так нестабільний психоемоційний стан. Запам’ятайте, дізнатися свою справжню вагу ви можете на 5 день циклу.

Як полегшити симптоми ПМС

Фото: Freepik

Полегшити симптоми ПМС допоможуть збалансоване харчування, яке закриватиме потребу вашого організму у необхідних нутрієнтах, спорт, достатня кількість води та робота зі стресом.

"Якщо ми говоримо про ПМС, то поради будуть залежати від інтенсивності проявів і включати як регулярні фізичні навантаження, так і їжу з великою кількістю, в першу чергу, складних вуглеводів. Ну і звісно, чогось для "душі". Під час місячних ми витрачаємо більше калорій, тому шоколадка вашій фігурі не завадить", — радить Ольга Риженко.

Отже, здоровий спосіб життя, здорова активність та достатня кількість необхідних поживних речовин допоможуть зменшити прояви ПМС та зробити цей період комфортнішим. Не варто себе сварити за шоколадку або тістечко у період ПМС, навпаки, дозволяйте собі у цей час невеликі радощі, щоб підвищити рівень серотоніну та полегшити цей період.

Нагадаємо, 5 продуктів, які підвищать рівень серотоніну за 30 хвилин.

Раніше Фокус писав про те, що дотримуючись цих порад і усвідомлено підхідячи до їжі, ви зможете підтримувати збалансовану дієту, яка поліпшить ваше здоров'я, фігуру й додасть життєвих сил.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.