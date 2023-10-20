5 цветущих растений, которые опасно держать в доме (фото)

Красота и аромат комнатных цветов может таить опасность для живущих в доме.

Related video

Некоторые растения привлекают нас красивыми ароматными цветами, но при этом могут быть коварными энергетическими вампирам. Поэтому, прежде чем принести домой новый цветок, узнайте, безопасно ли это для вас и ваших домочадцев. Об опасных растениях рассказало издание Delfi.

Роза

Прекрасную розу часто называют королевой всех цветов. Но свою красоту она активно подпитывает чужой энергией и почти ничего не отдает взамен. Поэтому хорошо себя чувствовать этот цветок-вампир будет рядом с растениями-донорами и в том доме, где много энергии. Прежде чем завести себе комнатную розу, подумайте, есть ли у вас излишек энергии, чтобы поделиться с цветком.

Букет садовых роз не окажет такого сильного воздействие, как цветок в горшке, но все же не стоит ставить его в спальне или рабочем кабинете. Он гораздо лучше впишется в атмосферу гостиной или столовой.

Роза активно питается чужой энергией Фото: Pixabay

Орхидея

Экзотические орхидеи буквально влюбляют в себя хрупкой красотой и кажущейся беззащитностью. Но на самом деле орхидеи прекрасно забирают энергетику, с легкостью обходя любую защиту. Говорят, что они питаются недостатками людей и вызывают бессонницу.

Если ваша любовь к этим цветам все же больше, чем опасения, попробуйте завести ее в доме. Однако помните, что этим растениям точно не место в спальне.

Орхидея вызывает бессонницу Фото: Pixabay

Бегонии

Бегония – еще один вампир среди цветов. Но при этом она работает как пылесос: собирает и плохое, и хорошее, фильтрует и большую часть положительной энергии отдает обратно.

Единственное условие – такой цветок в доме должен быть один. Соседство себе подобных выводит бегонию из равновесия и нарушает энергообмен.

Бегония – цветок-пылесос Фото: Pixabay

Лилии

Считается, что эти цветы могут провоцировать скандалы. Характер этого королевского цветка похож на монарха-самодура. Лилия меняет свою энергетику внезапно и непредсказуемо, и спокойствие в доме улетучивается, уступая место беспричинным ссорам.

Лилия провоцирует скандалы Фото: Pixabay

Гиппеаструм

Если в вашем доме спокойная атмосфера, вы можете смело поселить этот цветок на подоконнике. Но если громкие ссоры все же периодически случаются, то гиппеаструм этим воспользуется. Он самозабвенно будет собирать негатив, а как только все успокоится, выплеснет его обратно, и скандал начнется снова.

Гиппеаструм не выносит ссор и мстит за них Фото: Pixabay

Напомним, что есть 7 комнатных растений, которые улучшают здоровье. Большинство из них очищает воздух в доме, убирая из него вредные вещества.

Ранее Фокус рассказывал о 5 комнатных растений, которые избавят от негативной энергетики. Цветоводы давно заметили, что наличие некоторых растений благотворно влияет на микроклимат, улучшает ауру в помещении и минимизирует уровень стресса.