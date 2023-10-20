5 квітучих рослин, які небезпечно тримати в будинку (фото)

Краса й аромат кімнатних квітів може таїти небезпеку для тих, хто живе в будинку.

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Деякі рослини приваблюють нас красивими ароматними квітами, але при цьому можуть бути підступними енергетичними вампірами. Тому, перш ніж принести додому нову квітку, дізнайтеся, чи безпечно це для вас і ваших домочадців. Про небезпечні рослини розповіло видання Delfi.

Роза

Прекрасну троянду часто називають королевою всіх квітів. Але свою красу вона активно підживлює чужою енергією і майже нічого не віддає натомість. Тому добре почуватиметься ця квітка-вампір поруч із рослинами-донорами та в тому домі, де багато енергії. Перш ніж завести собі кімнатну троянду, подумайте, чи є у вас надлишок енергії, щоб поділитися з квіткою.

Букет садових троянд не матиме такого сильного впливу, як квітка в горщику, але все ж не варто ставити його в спальні або робочому кабінеті. Він набагато краще впишеться в атмосферу вітальні або їдальні.

Троянда активно живиться чужою енергією Фото: Pixabay

Орхідея

Екзотичні орхідеї буквально закохують у себе тендітною красою і уявною беззахисністю. Але насправді орхідеї прекрасно забирають енергетику, з легкістю обходячи будь-який захист. Кажуть, що вони харчуються недоліками людей і викликають безсоння.

Якщо ваша любов до цих квітів все ж таки більша, ніж побоювання, спробуйте завести її в будинку. Однак пам'ятайте, що цим рослинам точно не місце в спальні.

Орхідея викликає безсоння Фото: Pixabay

Бегонії

Бегонія — ще один вампір серед квітів. Але при цьому вона працює як пилосос: збирає і погане, і хороше, фільтрує і більшу частину позитивної енергії віддає назад.

Єдина умова — така квітка в будинку має бути одна. Сусідство собі подібних виводить бегонію з рівноваги і порушує енергообмін.

Бегонія — квітка-пилосос Фото: Pixabay

Лілії

Вважається, що ці квіти можуть провокувати скандали. Характер цієї королівської квітки схожий на монарха-самодура. Лілія змінює свою енергетику раптово і непередбачувано, і спокій у домі випаровується, поступаючись місцем безпричинним сваркам.

Лілія провокує скандали Фото: Pixabay

Гіппеаструм

Якщо у вашому будинку спокійна атмосфера, ви можете сміливо поселити цю квітку на підвіконні. Але якщо гучні сварки все ж періодично трапляються, то гіппеаструм цим скористається. Він самозабутньо збиратиме негатив, а щойно все заспокоїться, виплесне його назад, і скандал почнеться знову.

Гіппеаструм не виносить сварок і мстить за них Фото: Pixabay

Нагадаємо, що є 7 кімнатних рослин, які покращують здоров'я. Більшість із них очищає повітря в будинку, прибираючи з нього шкідливі речовини.

Раніше Фокус розповідав про 5 кімнатних рослин, які позбавлять негативної енергетики. Квітникарі давно помітили, що наявність деяких рослин благотворно впливає на мікроклімат, покращує ауру в приміщенні та мінімізує рівень стресу.