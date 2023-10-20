Леди Гага изменила прическу (фото)

Леди Гага продолжает экпериментировать со смелыми образами.

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37-летняя американская певица и актриса Леди Гага появилась в студии звукозаписи Electric Lady Studios в Нью-Йорке, продемонстрировав свою новую прическу, пишут западные таблоиды.

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Леди Гага появилась в образе Харли Квинн на съемках сиквела "Джокера" в Нью-Йорке

Знаменитость одела черно-красный блестящий комбинезон с глубоким вырезом спереди, накинув сверху кожаную куртку и шифоновый шарф, а глаза она позже скрыла под солнцезащитными очками. Ее волосы были распущены, а лоб закрывала рваная челка. Образ завершал черный маникюр.

У Леди Гаги сейчас очень плотный график, и недавно она завершила краткосрочную резиденцию в Лас-Вегасе в Dolby Live в Park MGM. Шоу называлось: Lady Gaga Jazz & Piano, а выступления певицы проходили с конца августа по 5 октября.

Когда она не занята работой над музыкой или другими кино- и телепроектами, Гага уделяет внимание своему косметическому бренду Haus Labs, который был запущен еще в сентябре 2019 года.

Во время интервью Glamour UK в мае она рассказала о своей компании и заявила:

"В Haus Labs мы сотрудничаем с людьми, проверяющими новые ингредиенты в пространстве, которое не обновлялось десятилетиями. Создание макияжа, который будет гармонировать с вашей кожей и может изменить вашу личность, — это то, что меня очень волнует".

Недавно певица и ее 45-летний бойфренд Майкл Полански были замечены на двух концертах в Лас-Вегасе, что, судя по всему, развеяло любые слухи об их разрыве. Фанат поделился видео, на котором Гага и Полански гуляют по залу во время концерта Кэти Перри, а певица "Bad Romance" в этот момент улыбается. Их также заметили в новом заведении Лас-Вегаса "The Sphere", когда они пришли посмотреть на выступление U2.

Ранее Фокус писал, что Леди Гага стала сопредседателем Комитета президента США по искусству и гуманитарным наукам.