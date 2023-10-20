Леді Гага змінила зачіску (фото)

Леді Гага продовжує експериментувати зі сміливими образами.

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37-річна американська співачка й акторка Леді Гага з'явилася в студії звукозапису Electric Lady Studios у Нью-Йорку, продемонструвавши свою нову зачіску, пишуть західні таблоїди.

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Леді Гага з'явилася в образі Гарлі Квін на зйомках сиквела "Джокера" в Нью-Йорку

Знаменитість одягла чорно-червоний блискучий комбінезон із глибоким вирізом спереду, накинувши зверху шкіряну куртку і шифоновий шарф, а очі вона пізніше приховала під сонцезахисними окулярами. Її волосся було розпущене, а лоб закривав рваний чубчик. Образ завершував чорний манікюр.

У Леді Гаги зараз дуже щільний графік, і нещодавно вона завершила короткострокову резиденцію в Лас-Вегасі в Dolby Live в Park MGM. Шоу називалося: Lady Gaga Jazz & Piano, а виступи співачки проходили з кінця серпня до 5 жовтня.

Коли вона не зайнята роботою над музикою або іншими кіно- і телепроєктами, Гага приділяє увагу своєму косметичному бренду Haus Labs, який запустили ще у вересні 2019 року.

Під час інтерв'ю Glamour UK у травні вона розповіла про свою компанію і заявила:

"У Haus Labs ми співпрацюємо з людьми, які перевіряють нові інгредієнти в просторі, що не оновлювався десятиліттями. Створення макіяжу, який гармоніюватиме з вашою шкірою і може змінити вашу особистість, — це те, що мене дуже хвилює".

Нещодавно співачка та її 45-річний бойфренд Майкл Поланскі були помічені на двох концертах у Лас-Вегасі, що, судячи з усього, розвіяло будь-які чутки про їхній розрив. Фанат поділився відео, на якому Гага і Поланскі гуляють залом під час концерту Кеті Перрі, а співачка "Bad Romance" в цей момент посміхається. Їх також помітили в новому закладі Лас-Вегаса "The Sphere", коли вони прийшли подивитися на виступ U2.

Раніше Фокус писав, що Леді Гага стала співголовою Комітету президента США з мистецтва і гуманітарних наук.