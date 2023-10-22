Бритни Спирс объяснила, почему часто делится обнаженными фото

Из-за откровенного контента звезды в соцсетях от нее отвернулись двое сыновей — Шон и Джейден. Сейчас ребята живут с папой Кевином Федерлайном на Гавайях.

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41-летняя американская певица Бритни Спирс объяснила в новых мемуарах "Женщина во мне", почему часто выкладывает обнаженные фото или видео в соцсетях. Об этом пишет Daily Mail.

"Я знаю, что многие люди не понимают, почему я люблю фотографировать себя обнаженной или в новых платьях", — пишет артистка.

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Бритни Спирс

"Но я думаю, если бы их фотографировали другие люди тысячи раз, подталкивали и заставляли позировать для одобрения других людей, они бы поняли, что я получаю большую радость от того, что позирую так, как чувствую себя сексуально, и фотографируюсь самостоятельно", — отмечает мама двоих детей.

Спирс, которая осенью 2021 года освободилась от 13-летней опеки отца, в течение последних нескольких лет имела склонность публиковать откровенные кадры в своих социальных сетях. Сообщалось, что из-за этого звезда сцены имела напряженные отношения с двумя сыновьями — Шоном и Джейденом.

Бывший муж Бритни Кевин Федерлайн в августе 2022 рассказывал, что их дети "приняли решение" не видеться со своей матерью и не идти на ее свадьбу с Сэмом Асгари в июне того же года.

Бритни Спирс Фото: Britney Spears/Instagram

Напомним, Бритни Спирс призналась, что изменила Джастину Тимберлейку во время их отношений.

Также Фокус писал о подробностях 55-часового первого брака Бритни Спирс в 2004 году.