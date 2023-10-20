"Было скучно": Бритни Спирс раскрыла детали своего 55-часового брака в 2004 году

Американская артистка и Джейсон Александр заключили брак в Вегасе. Впрочем, официальный союз пары длился всего 55 часов.

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41-летняя американская певица Бритни Спирс подробно рассказала в биографической книге "Женщина во мне" историю своего 55-часового брака со своим другом детства Джейсоном Александром, 42. Об этом пишет Time.

В долгожданных мемуарах "Женщина во мне" Спирс рассказала, что они с Александром решили пожениться в 2004 году после совместной "пьяной ночи" в Вегасе.

"Я даже не помню той ночи вообще, но, судя по тому, что я собрала, мы с ним валялись в гостиничном номере и допоздна не спали, смотря фильмы... потом у меня возникла гениальная идея пойти в "Маленькую белую часовню" в три тридцать утра".

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Бритни Спирс и Джейсон Александр Фото: https://www.instagram.com/britneyspears

Обладательница "Грэмми" также подтвердила, что они с Джейсоном поженились, потому что им было "скучно", а не потому, что они были глубоко влюблены.

"Люди спрашивали меня, люблю ли я его. Чтобы было понятно: мы с ним не были влюблены", — объясняет Спирс.

"Честно говоря, я была очень пьяна — и, вероятно, в более общем смысле того периода моей жизни мне было очень скучно".

Брак продлился 55 часов и в том же году Бритни вышла замуж за танцора Кевина Федерлайна, которому родила двух сыновей — Шона и Джейдена. В 2007 году пара развелась.

Кевин Федерлайн и Бритни Спирс Фото: Getty Images

В 2022 артистка вышла замуж за Сэма Асгари, и на ее свадьбу пробрался первый официальный муж, пытаясь сорвать событие. Впрочем, его задержали.

Через год брак Спирс и Асгари также распался.

Бритни Спирс и Сэм Асгари Фото: Sam Asghari/Instagram

Напомним, Бритни Спирс призналась, что делала аборт, забеременев от Джастина Тимберлейка в 2000-х: певец уже отреагировал.

Также Фокус писал об аресте Джейсона Александра в августе 2023 года.