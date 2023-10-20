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Стиль життя

"Було нудно": Брітні Спірс розкрила деталі свого 55-годинного шлюбу у 2004 році

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Фото: https://www.instagram.com/britneyspears | Брітні Спірс та Джейсон Александр

Американська артистка та Джейсон Александр уклали шлюб у Вегасі. Втім, офіційний союз пари тривав лише 55 годин.

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41-річна американська співачка Брітні Спірс детально розповіла в біографічній книжці "Жінка в мені" історію свого 55-годинного шлюбу зі своїм другом дитинства Джейсоном Александром, 42. Про це пише Time.

У довгоочікуваних мемуарах "Жінка в мені" Спірс розповіла, що вони з Александром вирішили одружитися у 2004 році після спільної "п’яної ночі" у Вегасі.

"Я навіть не пам’ятаю тієї ночі взагалі, але, судячи з того, що я зібрала, ми з ним валялися в готельному номері й допізна не спали, дивлячись фільми… потім у мене виникла геніальна ідея піти в "Маленьку білу каплицю" о третій тридцять ранку".

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Брітні Спірс та Джейсон Александр Fullscreen
Брітні Спірс та Джейсон Александр
Фото: https://www.instagram.com/britneyspears

Володарка "Греммі" також підтвердила, що вони з Джейсоном одружилися, тому що їм було "нудно", а не тому, що вони були глибоко закохані.

"Люди запитували мене, чи кохаю я його. Щоб було зрозуміло: ми з ним не були закохані", — пояснює Спірс.

"Чесно кажучи, я була дуже п’яна — і, ймовірно, у більш загальному сенсі того періоду мого життя мені було дуже нудно".

Шлюб протривав 55 годин і того ж року Брітні одружилася з танцюристом Кевіном Федерлайном, якому народила двох синів — Шона та Джейдена. У 2007 році пара розлучилася.

Кевін Федерлайн та Брітні Спірс Fullscreen
Кевін Федерлайн та Брітні Спірс
Фото: Getty Images

У 2022 артистка одружилася із Семом Асгарі, і на її весілля пробрався перший офіційний чоловік, намагаючись зірвати подію. Втім, його затримали.

Через рік шлюб Спірс та Асгарі також розпався.

Брітні Спірс та Сем Асгарі Fullscreen
Брітні Спірс та Сем Асгарі
Фото: Sam Asghari/Instagram

Нагадаємо, Брітні Спірс зізналася, що робила аборт, завагітнівши від Джастіна Тімберлейка у 2000-х: співак уже відреагував.

Також Фокус писав про арешт Джейсона Александра у серпні 2023 року.