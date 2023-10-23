Дженнифер Лопес показала папарацци непристойный жест

Знаменитость явно была не в духе и на появление людей с камерами отреагировала весьма категорично.

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54-летняя американская актриса и певица Дженнифер Лопес, которая обычно старается на публике держаться на высоте, тоже, бывает, срывается. Как пишет Express, певица позволила себе лишнего, и это сразу же стало достоянием общественности.

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Дженнифер Лопес выругалась на папарацци (фото, видео)

Во время посещения McDonald's в Лос-Анджелесе с Беном Аффлеком Лопес выглядела не очень веселой. Когда же она заметила папараци, то не сдержалась и показала им средний палец. В это время ее супруг, который ходил за заказом, как раз вернулся в машину.

Это не первый раз, когда звездную пару замечают в сети ресторанов быстрого питания. Фактически, на прошлой неделе они несколько раз приезжали за гамбургерами и картошкой фри, причем в последний раз были вместе со своими детьми.

О том, что в семье Бена и Лопес не все гладко, слухи ходят буквально с первых месяцев после их свадьбы. Дженнифер не раз отчитывала мужа за кислое выражение лица, а недавно и вовсе приревновала его к бывшей супруге Дженнифер Гарнер, с которой актер проводит время, когда они вместе сопровождают куда-нибудь общих детей.

Буквально недавно Бен снова был замечен в компании Гарнер. Они вместе привезли сына на баскетбольный матч.

Ранее Фокус писал, что Аффлек и Лопес взяли ипотеку на 30 лет на свой роскошный особняк в Лос-Анджелесе. Певицу часто замечают во время ее походов по магазинам товаров для дома и дорогой мебели.