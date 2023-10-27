Чекап здоровья: 5 анализов, которые регулярно нужно сдавать женщинам после 30 лет

Женский организм — очень сложная система, в первую очередь, из-за того, что сильно зависит от действия гормонов, поэтому регулярная сдача анализов может предупредить многие проблемы со здоровьем. Специально для Фокуса врач-эндокринолог Ксения Марченко, рассказала о том, какие анализы должна регулярно сдавать каждая женщина.

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Мы привыкли обращаться к врачу, когда уже что-то болит. Но такая практика, к сожалению, часто приводит к очень сомнительным последствиям, ведь большинство болезней легче предотвратить или вылечить их на ранней стадии. Именно поэтому очень важны чекапы организма для женщин, которые позволяют оценить и проверить работу основных органов и систем. Врач-эндокринолог Ксения Марченко рассказывает Фокусу о том, какие анализы нужно сдавать ежегодно женщинам после 30 лет.

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Фото: Freepik

Кроме регулярного посещения гинеколога, стоматолога и отдельных профильных специалистов важно раз в полгода или в год делать лабораторную проверку, сдавая ряд необходимых анализов. Эти анализы позволят врачу оценить общее состояние вашего организма и выявить дефициты или проблемы.

"Это перечень базовых анализов, которые рекомендуется сдавать женщинам 1 раз в год с профилактической целью. Также они подойдут для первичной консультации врача, к которому вы обращаетесь с определенными жалобами или проблемами со здоровьем", — отмечает эндокринолог.

Клинический анализ крови

Клинический анализ крови позволяет оценить общее состояние здоровья и обратить внимание на показатели, которые имеют отклонения от нормы. Этот анализ исследует показатели и характеристики трех типов клеток крови: лейкоцитов, эритроцитов и тромбоцитов и дает возможность на ранней стадии распознать некоторые серьезные заболевания.

"Клинический или общий анализ крови поможет узнать, нет ли острых или хронических воспалительных болезней в организме и понять, нет ли анемии. Существует несколько видов анемии, самая распространенная — это железодефицитная анемия, которая часто встречается именно у женщин репродуктивного возраста", — говорит Ксения Марченко.

Биохимия крови

Биохимия крови — это универсальный анализ, который дает возможность оценить и проверить работу всех внутренних органов и систем организма. Он позволяет понять, как работает ваш организм, помогает поставить правильный диагноз и назначить лечение.

"В биохимию крови входят следующие показатели: почечные пробы (креатинин, мочевина, мочевая кислота), печеночные пробы (АСТ, АСТ, ГТГ, щелочная фосфатаза), общий белок, билирубин (прямой и непрямой), обмен углеводов (глюкоза крови), обмен липидов (липидный профиль)", — отмечает эндокринолог.

ТТГ

Фото: Freepik

Щитовидная железа — важнейший орган в женском организме и проблемы с ним могут существенно ухудшать качество вашей жизни. Щитовидная железа не болит, поэтому нужно обязательно проводить профилактические мероприятия, чтобы убедиться, что орган полноценно функционирует и правильно выполняет все свои функции. Для этого назначается ультразвуковое исследование щитовидной железы и лабораторные анализы на гормоны тиреоидной панели.

"Эти анализы помогут понять, как работает ваша щитовидная железа. Это ТТГ и Т4 свободный, не перепутайте с общим", — отмечает Ксения Марченко.

Витамин D

О дефиците витамина D сейчас не говорит разве что ленивый, однако перед тем как принимать любые саплименты, нужно узнать, какой именно у вас дефицит, чтобы правильно подобрать дозировку. Помните, что избыток витамина D вредит организму не меньше, чем его дефицит.

"Я рекомендую обращать внимание на самые распространенные дефициты, самый первый из них это дефицит витамина D 25(он)D. Многие о нем уже знают, поэтому если вы раньше никогда его не сдавали, или если вы уже долгое время принимаете, особенно, если это доза более 4000 тысяч, обязательно нужно регулярно сдавать анализ, чтобы видеть динамику и, при необходимости, корректировать дозировку", — отмечает Ксения Марченко.

Ферритин

Фото: Freepik

Ферритин — чрезвычайно важный показатель женского здоровья. Низкий ферритин может провоцировать появление очень неприятных симптомов: от нарушения сна до постоянной слабости. Этот анализ рекомендуется сдавать на 5-6 день после окончания менструации.

"Ферритин — это депо железа крови и маркер острого воспаления. Если в клиническом анализе крови все хорошо, это не значит, что у вас нет дефицита железа. Ферритин снижается в первую очередь, и только когда с запасами железа в организме все очень плохо, тогда мы видим последствия уже в общем анализе крови. Там будет снижение гемоглобина, эритроцитов, эритроцитарных индексов — это состояние называется железодефицитной анемией. Этот анализ я рекомендую сдавать всем женщинам в репродуктивном периоде, у которых есть регулярная менструация", — отмечает врач.

Важно со всеми анализами обратиться к врачу чтобы он расшифровал их и оценил состояние вашего здоровья. Не стоит самостоятельно пытаться расшифровывать анализы, опираясь на лабораторные показатели. Во-первых, они во всех лабораториях разные, а во-вторых, нужно оценивать общую картину, а не каждый отдельный показатель, поэтому лучше всего с этой задачей справится врач.

Не пренебрегайте своим здоровьем, заботьтесь о себе и помните, что профилактика всегда проще, чем лечение.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.