Юбилейная книга о кукле Барби увидела свет

Приобрести новую книгу, посвященную 65-летию Барби, можно будет уже 9 ноября.

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2023 год, без сомнения, стал годом Барби. От глубоко трансформационного возрождения женской силы и женственности до экранного образа Марго Робби, Барби и все, что она олицетворяет, в этом году имел невероятное влияние на мир вокруг нас. Издательство Assouline выпускает новую книгу, посвященную 65-летию Барби. Об этом сообщает издание Hypebae.

Книга, которая выходит в день празднования 65-летия Барби, имеет целью показать увлекательную историю создания культового образа Рут Хендлер, рассказать о ее нестандартных подходах и задокументировать то, как она изменила представление о женственности. Книга приглашает читателей в путешествие десятилетие за десятилетием, исследуя эволюцию Барби с 1959 года до сегодня, с никогда ранее не публиковавшимися изображениями и цитатами женщин.

Издание Assouline презентовало новую книгу о "Барби" Фото: Mattel

"Вся моя философия Барби заключалась в том, что благодаря кукле маленькая девочка может быть тем, кем она хочет быть. Барби всегда олицетворяла тот факт, что женщина имеет выбор", — как-то сказала Рут Хендлер, создатель Барби.

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Поддерживая эту мысль, книга от Assouline рассказывает о том, как Барби стала астронавтом в 1965 году, первой женщиной-президентом США в 1992 году и о множестве карьер, которые она осуществила с тех пор.

Напомним, что Марго Робби и Райан Гослинг снова будут сниматься вместе.