Ювілейна книга про ляльку Барбі побачила світ

Придбати нову книгу, присвячену 65-річчю Барбі, можна буде вже 9 листопада.

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2023 рік, без сумніву, став роком Барбі. Від глибоко трансформаційного відродження жіночої сили та жіночності до екранного образу Марго Роббі, Барбі та все, що вона уособлює, цьогоріч мав неймовірний вплив на світ навколо нас. Видавництво Assouline випускає нову книгу, присвячену 65-річчю Барбі. Про це повідомляє видання Hypebae.

Книжка, що виходить у день святкування 65-річчя Барбі, має на меті показати захопливу історію створення культового образу Рут Гендлер, розповісти про її нестандартні підходи та задокументувати те, як вона змінила уявлення про жіночність. Книга запрошує читачів у подорож десятиліття за десятиліттям, досліджуючи еволюцію Барбі від 1959 року до сьогодення, із зображеннями та цитатами жінок, які ніколи раніше не публікувалися.

Видання Assouline презентувало нову книгу про "Барбі" Фото: Mattel

"Уся моя філософія Барбі полягала в тому, що завдяки ляльці маленька дівчинка може бути тим, ким вона хоче бути. Барбі завжди уособлювала той факт, що жінка має вибір", — якось сказала Рут Хендлер, творець Барбі.

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Підтримуючи цю думку, книга від Assouline розповідає про те, як Барбі стала астронавтом 1965 року, першою жінкою-президентом США 1992 року і про безліч кар'єр, які вона здійснила відтоді.

Нагадаємо, що Марго Роббі та Раян Гослінг знову зніматимуться разом.