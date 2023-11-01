Хайди Клум появилась на вечеринке в костюме павлина с живым оперением (фото, видео)

В этом году Хайди устроила целый перфоменс, задействовав артистов Cirque du Soleil.

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Пока все знаменитые западные звезды ходили по хэллоуинским вечеринкам, сменив по несколько костюмов, 50-летняя немецкая супермодель и телеведущая Хайди Клум держала интригу. Звезда, давно признанная королевой этого праздника благодаря очень необычным, сложным и детализированным костюмам, до последнего не появлялась на публике, чтобы потом, на своей ежегодной вечеринке в честь Хэллоуина в ночном клубе Marquee в Челси (Нью-Йорк) удивить всех новым перевоплощением. Как пишет The New York Times, ее появление стало самым ожидаемым, и она не подвела.

На красной дорожке Хайди предстала в образе павлина в сопровождении 10 артистов Cirque du Soleil, которым досталась роль ее перьев.

Одетая в комбинезон ярко-кобальтового цвета, украшенный тонкими блестками, имитирующими шею и голову птицы, Клум представила целый перфоманс. Акробаты показывали трюки и летали по воздуху. В какой-то момент они образовали гигантские крылья и ноги, а Хайди встала в центре на бедрах одного из своих товарищей по стае, завершив фигуру огромной птицы.

Руки Клум выкрашены в синий и зеленый цвета и украшены так, чтобы скрыть следы человеческой кожи. На ней были балетки в тон костюму мужчины, на бедрах которого она стояла. По ее словам, обувь оказалась слишком тесной, но "нужно хорошо держаться" — этому она научилась у участников цирка.

Каждый из артистов, окружавших ее, был одет в комбинезон разных оттенков и узоров: пернатого зеленого и синего. По словам художника по костюмам Мари Шанталь Вайанкур, индивидуальные выкройки разработаны и напечатаны командой Cirque du Soleil. На каждый костюм создатели использовали кристаллы Сваровски.

Целью было воссоздать индивидуальный рисунок комбинезонов на волосах и лицах акробатов. По словам Ванессы Эшли, визажиста Cirque du Soleil, для этого потребовалось множество средств, включая фольгу, блестки и аэрографическую краску, нанесение которых на каждого исполнителя занимало около двух часов. Идея заключалась в том, чтобы превратить группу в цельную картину птиц.

По словам Клум, она познакомилась с артистами Cirque du Soleil благодаря своей работе в качестве ведущей шоу "Топ-модель по-немецки" и летом обратилась к ним, чтобы начать подготовку к Хэллоуину. Знаменитость выбрала образ павлина, потому что считала, что динамичная манера, с которой птицы, как известно, демонстрируют свои перья, хорошо подойдет для представления.

Гриммировать Хайди начали около полудня. Давний визажист Клум Билл Корсо нанес на нее клей, металлическую краску, стразы, пушистые накладные ресницы и другие продукты, пока она не стала практически неузнаваемой.

Гриммировал Хайди ее давний визажист Билл Корсо

Позже Клум шутила, что для того, чтобы поцеловать мужа, Тома Каулитца, ей придется его клевать. Он, кстати, традиционно сопровождал супругу. В этот раз – в образе гигантского яйца.

Муж Хайди Клум, Том Каулитц, был в костюме огромного яйца

В прошлом году Хайди произвела фурор после того, как появилась на вечеринке в образе дождевого червя. Образ получился очень реалистичным, а создание костюма и нанесение гримма заняли уйму времени.

Ранее Фокус писал, что Хайди Клум уверяла, что ее новый костюм на Хэллоуин будет куда круче, чем наряд червя.