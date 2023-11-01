Гайді Клум з'явилася на вечірці в костюмі павича з живим оперенням (фото, відео)

Цього року Гайді влаштувала цілий перфоменс, задіявши артистів Cirque du Soleil.

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Поки всі знамениті західні зірки ходили по геловінських вечірках, змінивши по кілька костюмів, 50-річна німецька супермодель і телеведуча Гайді Клум тримала інтригу. Зірка, давно визнана королевою цього свята завдяки дуже незвичним, складним і деталізованим костюмам, до останнього не з'являлася на публіці, щоб потім, на своїй щорічній вечірці на честь Гелловіна у нічному клубі Marquee у Челсі (Нью-Йорк) здивувати всіх новим перевтіленням. Як пише The New York Times, її поява стала найбільш очікуваною, і вона не підвела.

На червоній доріжці Гайді постала в образі павича в супроводі 10 артистів Cirque du Soleil, яким дісталася роль її пір'я.

Одягнена в комбінезон яскраво-кобальтового кольору, прикрашений тонкими блискітками, що імітують шию і голову птаха, Клум представила цілий перфоманс. Акробати показували трюки і літали повітрям. У якийсь момент вони утворили гігантські крила і ноги, а Гайді встала в центрі на стегнах одного зі своїх товаришів по зграї, завершивши фігуру величезного птаха.

Руки Клум пофарбовані в синій і зелений кольори і прикрашені так, щоб приховати сліди людської шкіри. На ній були балетки в тон костюму чоловіка, на стегнах якого вона стояла. За її словами, взуття виявилося занадто тісним, але "потрібно добре триматися" — цього вона навчилася в учасників цирку.

Кожен з артистів, що оточували її, був одягнений у комбінезон різних відтінків і візерунків: пернатого зеленого і синього. За словами художника з костюмів Марі Шанталь Вайанкур, індивідуальні викрійки розроблені та надруковані командою Cirque du Soleil. На кожен костюм творці використовували кристали Сваровскі.

Метою було відтворити індивідуальний малюнок комбінезонів на волоссі та обличчях акробатів. За словами Ванесси Ешлі, візажиста Cirque du Soleil, для цього знадобилося безліч засобів, включно з фольгою, блискітками та аерографічною фарбою, нанесення яких на кожного виконавця займало близько двох годин. Ідея полягала в тому, щоб перетворити групу на цілісну картину птахів.

За словами Клум, вона познайомилася з артистами Cirque du Soleil завдяки своїй роботі в якості ведучої шоу "Топ-модель по-німецьки" і влітку звернулася до них, щоб почати підготовку до Геловіну. Знаменитість обрала образ павича, бо вважала, що динамічна манера, з якою птахи, як відомо, демонструють своє пір'я, добре підійде для вистави.

Гримувати Гайді почали близько полудня. Давній візажист Клум Білл Корсо наніс на неї клей, металеву фарбу, стрази, пухнасті накладні вії та інші продукти, поки вона не стала практично невпізнанною.

Гримував Гайді її давній візажист Білл Корсо

Пізніше Клум жартувала, що для того, щоб поцілувати чоловіка, Тома Каулітца, їй доведеться його клювати. Він, до речі, традиційно супроводжував дружину. Цього разу — в образі гігантського яйця.

Чоловік Гайді Клум, Том Каулітц, був у костюмі величезного яйця

Минулого року Гайді викликала фурор після того, як з'явилася на вечірці в образі дощового черв'яка. Образ вийшов дуже реалістичним, а створення костюма і нанесення гриму зайняли багато часу.

Раніше Фокус писав, що Гайді Клум запевняла, що її новий костюм на Геловін буде значно крутішим, ніж вбрання хробака.