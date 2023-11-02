Россияне "похоронили" Виталия Козловского (видео)

Украинский артист записал обращение к поклонникам, где опроверг ложь, которую распространяют о нем.

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38-летний украинский певец Виталий Козловский, который сейчас защищает Украину в рядах ВСУ, рассказал в сторис Instagram о том, что российские телеграмм-каналы распустили слухи о его смерти.

"Мне люди показали новость, где наши к**ченные соседи уже успели меня похоронить. Но я жив, я в порядке и благодарен всем, кто волновался. Времена такие, что информацию нужно очень тщательно проверять, и даже узнав самое страшное из неофициальных источников о ком-то из ваших близких, не спешить паниковать. Вероятно, это ошибка или просто манипуляция и фейк. А если враги уже манипулируют смертями живых, и в ход идут такие дешевые методы, значит дела у них, скорее всего, очень плохи. Еще больше должны сосредоточиться на том, чтобы помогать нашим", – говорит певец и просит украинцев подключится к сбору квадроцикла для эвакуации раненых из зоны боевых действий.

Он также добавил скрин одной из таких новостей.

Певец показал скрин новости о своей смерти Фото: instagram.com/vkozlovsky_music/

День назад исполнитель сообщил о том, что его побратимы на машине наехали на мину, из-за чего автомобиль был полностью уничтожен. По его словам, благотворительный фонд "Незламні крила" помог воинам с новым авто. Он показал фото военных с новым транспортом.

Козловский вступил в ряды Нацгвардии летом и в июле принял присягу. На странице в соцсети Виталий показывает свои военные будни, а однажды признался, что скучает по сцене.

В начале сентября исполнитель перешел в ВСУ.

Ранее Фокус писал, что Козловский предложил своему бывшему продюсеру Игорю Кондратюку "мировое соглашение".