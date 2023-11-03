Идеально для аллергиков: 7 комнатных растений, которые улучшат ваше здоровье

Растения-антиаллергены очищают воздух и увлажняют его.

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Аллергия на комнатные цветы не менее распространена, чем на те, что растут на улице и становятся настоящим испытанием для аллергиков во время цветения. Некоторые растения, которыми многие любят украшать свои дома, выделяют передающиеся по воздуху аллергены (пыльцу), вызывающие симптомы при вдыхании. Другие растения также могут выделять жидкости из своих листьев, стеблей или плодов, что также способно вызвать аллергические кожные реакции, такие как зуд, экзема и крапивница при контакте с кожей. Однако есть цветы, которые совершенно безопасны для аллергиков. Какие именно, выяснила NASA, проведя двухлетнее исследование.

Ученые обнаружили, что некоторые растения естественным образом очищают и увлажняют воздух в комнате, удаляя из него до 60% токсичных химических веществ (толуол, ксилол, формальдегид, бензол, трихлоэтилен, окись углерода) и переносимых по воздуху микробов, таких как споры плесени и бактерии.

Растения, о которых пойдет речь дальше, оказывают благотворное воздействие на людей, страдающих аллергией и астмой. Они облегчают симптомы, очищая воздух, действуя как естественный увлажнитель и удаляя токсины из воздуха.

Алоэ

Алоэ – лучший выбор для тех, кто ищет крайне неприхотливое комнатное растение. Оно не требует много воды и хорошо себя чувствует само по себе. Ему необходимо совсем немного места, его можно поставить на тумбочки, полки или комоды. Дополнительное преимущество: алоэ не только фильтрует воздух. Жидкость внутри растения является отличным естественным средством от солнечных ожогов и порезов.

Алоэ Фото: Unsplash

Драцена

Драцена – еще одно неприхотливое растение. Она вырастает довольно высокой и тонкой и не требует много места и частого полива. Драцена известна тем, что фильтрует из воздуха множество бытовых химикатов, таких как бензол, формальдегид, ксилол и трихлорэтилен, удерживая их в своих листьях.

Драцена Фото: trizio.ru

Хлорофитум

Это растение рекомендуется людям, страдающим аллергией и астмой, поскольку оно сохраняет воздух чистым, удаляя токсины, особенно формальдегид. Из всех комнатных растений, протестированных NASA, хлорофитум занял первое место с показателем очистки воздуха 95%. Его можно ставить на столы, комоды или в подвесные корзины.

Хлорофитум Фото: their.leafylife/instagram

Спатифиллум

Это тропическое растение – не просто одно из самых распространенных декоративных комнатных растений. Он улучшает качество воздуха в помещениях до 60%, поскольку нейтрализует бензол, формальдегид и угарный газ. Спатифиллум даже помогает уменьшить количество плесени, поглощая ее споры в воздухе, и отлично смотрится в любых интерьерах. Поскольку он предпочитает непрямой солнечный свет, его можно размещать даже в ванных комнатах.

Спатифиллум Фото: journeybacktome_mlb

Арека

Арека – это пальма, которая изначально является тропическим растением и хорошо растет в закрытых помещениях. Она обладает прекрасными увлажняющими свойствами и идеально подходит для сухих помещений летом и зимой, так как активно выделяет влагу из листьев. Это качество делает ее отличным комнатным растением для страдающих астмой, поскольку влажный воздух облегчает проблемы с дыханием. Арека также удаляет из воздуха формальдегид, ксилол, окись углерода и толуол.

Пальма Арека Фото: lamour

Рапис

Как и пальма Арека, рапис является воздухоочистительным растением, удаляющим из воздуха формальдегид, ксилол и толуол. Он устойчив к большинству насекомых, питающихся растениями, предпочитает непрямой свет из окон, выходящих на восток, и его следует пересаживать каждые два года.

Рапис Фото: rastenie_store/instagram

Бамбуковая пальма

Известно, что бамбуковая пальма преобразует угарный газ в кислород, а также удаляет из воздуха формальдегид, бензол и толуол. Это растение не обладает токсичными свойствами, что делает его отличным растением для детей и домашних животных.

Бамбуковая пальма Фото: royal_touch.ua

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