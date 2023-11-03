Ідеально для алергіків: 7 кімнатних рослин, які поліпшать ваше здоров'я

Рослини-антиалергени очищають повітря і зволожують його.

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Алергія на кімнатні квіти не менш поширена, ніж на ті, що ростуть на вулиці і стають справжнім випробуванням для алергіків під час цвітіння. Деякі рослини, якими багато хто любить прикрашати свої домівки, виділяють алергени (пилок), які передаються повітрям і викликають симптоми при вдиханні. Інші рослини також можуть виділяти рідини зі свого листя, стебел або плодів, що також здатне викликати алергічні шкірні реакції, такі як свербіж, екзема і кропив'янка при контакті зі шкірою. Однак є квіти, які абсолютно безпечні для алергіків. Які саме, з'ясувала NASA, провівши дворічне дослідження.

Вчені виявили, що деякі рослини природним чином очищають і зволожують повітря в кімнаті, видаляючи з нього до 60% токсичних хімічних речовин (толуол, ксилол, формальдегід, бензол, трихлоетилен, окис вуглецю) і мікробів, які переносяться повітрям, як-от спори плісняви і бактерії.

Рослини, про які йтиметься далі, благотворно впливають на людей, які страждають на алергію та астму. Вони полегшують симптоми, очищаючи повітря, діючи як природний зволожувач і видаляючи токсини з повітря.

Алое

Алое — найкращий вибір для тих, хто шукає вкрай невибагливу кімнатну рослину. Вона не потребує багато води і добре почувається сама по собі. Їй необхідно зовсім небагато місця, її можна поставити на тумбочки, полиці або комоди. Додаткова перевага: алое не тільки фільтрує повітря. Рідина всередині рослини є чудовим природним засобом від сонячних опіків і порізів.

Алое Фото: Unsplash

Драцена

Драцена — ще одна невибаглива рослина. Вона виростає досить високою і тонкою і не вимагає багато місця і частого поливу. Драцена відома тим, що фільтрує з повітря безліч побутових хімікатів, таких як бензол, формальдегід, ксилол і трихлоретилен, утримуючи їх у своєму листі.

Драцена Фото: trizio.ru

Хлорофітум

Ця рослина рекомендується людям, які страждають на алергію та астму, оскільки вона зберігає повітря чистим, видаляючи токсини, особливо формальдегід. З усіх кімнатних рослин, протестованих NASA, хлорофітум посів перше місце з показником очищення повітря 95%. Його можна ставити на столи, комоди або в підвісні кошики.

Хлорофітум Фото: their.leafylife/instagram

Спатифіллум

Ця тропічна рослина — не просто одна з найпоширеніших декоративних кімнатних рослин. Вона покращує якість повітря в приміщеннях до 60%, оскільки нейтралізує бензол, формальдегід і чадний газ. Спатифілум навіть допомагає зменшити кількість цвілі, поглинаючи її спори в повітрі, і має чудовий вигляд у будь-яких інтер'єрах. Оскільки він віддає перевагу непрямому сонячному світлу, його можна розміщувати навіть у ванних кімнатах.

Спатифіллум Фото: journeybacktome_mlb

Арека

Арека — це пальма, яка спочатку є тропічною рослиною і добре росте в закритих приміщеннях. Вона володіє прекрасними зволожувальними властивостями й ідеально підходить для сухих приміщень влітку і взимку, оскільки активно виділяє вологу з листя. Ця якість робить її відмінною кімнатною рослиною для тих, хто страждає на астму, оскільки вологе повітря полегшує проблеми з диханням. Арека також видаляє з повітря формальдегід, ксилол, окис вуглецю і толуол.

Пальма Арека Фото: lamour

Рапіс

Як і пальма Арека, рапіс є повітроочисною рослиною, що видаляє з повітря формальдегід, ксилол і толуол. Він стійкий до більшості комах, що харчуються рослинами, віддає перевагу непрямому світлу з вікон, що виходять на схід, і його слід пересаджувати кожні два роки.

Рапіс Фото: rastenie_store/instagram

Бамбукова пальма

Відомо, що бамбукова пальма перетворює чадний газ на кисень, а також видаляє з повітря формальдегід, бензол і толуол. Ця рослина не має токсичних властивостей, що робить її чудовою рослиною для дітей і домашніх тварин.

Бамбукова пальма Фото: royal_touch.ua

Раніше Фокус писав, які кімнатні квіти допоможуть привернути в дім любов.