Любов у будинок. Кімнатні квіти, які допоможуть знайти свою половинку

Ці квіти можна не тільки вирощувати вдома, але й дарувати об'єкту обожнювання, щоб натякнути на свої почуття та завоювати його чи її серце.

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Кімнатні квіти не лише створюють затишок у будинку, очищають повітря та піднімають настрій. Вони також здатні привабити кохання та подарувати самотньому серцю. Головне — знати, які саме рослини сприяють аурі кохання та допомагають швидше знайти свою половинку. Видання Flower aura назвало квіти, яким саме місце там, де страждають від самотності та мріють про кохання.

Бамбук Лакі (Драцена Сандера)

Бамбукова рослина має безліч застосувань від будівництва до медицини. Вона також відома своїми прекрасними здібностями до очищення повітря та приносить удачу, процвітання, радість і виконання бажань. Якщо людина, яка вам подобається, любить дерева, то невеликий бамбук у горщику дасть вам більше шансів завоювати його або її серце.

Базилік

Якщо хтось, до кого ви прив'язані, є гурманом і любить рослини, то вам пощастить із базиліком. Це трава, що використовується для надання смаку їжі, як з'ясувалося, приносить пристрасть, кохання, процвітання та удачу. Ви можете подарувати об'єкту свого обожнювання вазон із цією рослиною для прикраси офісу або кухні, і людина згадуватиме про вас щоразу, коли почує її запах. А там і до кохання недалеко.

Жасмин

Жасмин є одним із найпотужніших афродизіаків, який, як відомо, приваблює любов, процвітання та стимулює пророчі сни. Коли ви подаруєте любові всього свого життя жасмин, ви обов'язково будете в його снах. Ще одна цікава та романтична особливість жасмину полягає в тому, що його квіти розкриваються вночі.

Лаванда

Лаванда має неймовірний аромат, заспокійливі властивості та піднімає настрій. Запах лаванди присутній, зокрема, у парфумерії, місцях та їжі. Якщо ви хочете підкорити серце коханої людини, подаруйте їй лаванду у фіолетовому або рожевому горщику середнього розміру.

Мініатюрні троянди

Троянди, як відомо, є символом кохання, вони найкраще уособлюють почуття та емоції. Також вважається, що вони відображають погані вібрації та приваблюють любов, здоров'я та удачу. Ви можете здивувати кохану людину мініатюрною червоною, рожевою або персиковою трояндою, щоб прикрасити його або її будинок ніжним ароматом і красою.

Антуріум

Антуріум, також відомий як квітка фламінго, здатний привабити в будинок кохання. Це одна з найпопулярніших квітучих рослин, яка добре поєднується з внутрішнім простором, а її квітки та листя мають серцеподібну форму, що налаштовує на романтичний лад.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, які квіти найдорожчі.