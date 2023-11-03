Умер сценарист культовых сериалов "Коломбо" и "Она написала убийство"

Питер С. Фишер умер в 88 лет, через год после того, как в 96 лет умерла главная героиня сериала "Она написала убийство" Анджела Лэнсбери.

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В Калифорнии умер известный сценарист, телеведущий и писатель Питер С. Фишер, который работал над такими детективными хитами, как "Коломбо", "Эллери Куинн", "Она написала убийство" и многими другими. Об этом пишет Daily Mail.

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Умерла звезда сериала "Она написала убийство" Анджела Лэнсбери

Питер С. Фишер скончался в 88 лет, в учреждении по уходу в Пасифик-Гроув, штат Калифорния, подтвердил его внук Джейк МакЭлрат.

Питер долгое время работал сценаристом для различных криминальных сериалов, включая "Коломбо".

Сообщение о смерти Питер С. Фишера

Покинув Голливуд, Фишер не закончил писательскую карьеру, став популярным автором детективных романов.

Он умер чуть более года спустя после того, как главная героиня сериала "Она написала убийство" Анджела Лэнсбери мирно скончалась во сне в возрасте 96 лет в октябре 2022 года.

Фишер создал "Она написала убийство" вместе с Ричардом Левинсоном и Уильямом Линком.

Он продюсировал 264 эпизода сериала CBS, который длился 12 сезонов с 1984 по 1996 год, но ушел после семи сезонов.

За семь сезонов своего пребывания в должности он написал или стал соавтором почти трех десятков эпизодов, включая пилотную серию под названием "Убийство Шерлока Холмса".

В 2012 году он объяснил причину ухода из сериала: "Я ушел через семь лет, потому что не знал, какие еще свежие идеи могу предложить. Я знал, что мы могли бы перефразировать старые сюжеты с разными местами действия и разными названиями, и рейтинги выдержат, но мне было бы скучно, и мы бы обманули зрителей".

За роль в сериале Лэнсбери была номинирована на десять "Золотых глобусов", выиграв четыре.

Кадр из сериала "Она написала убийство" Фото: Скриншот

Сам сериал получил три номинации на премию "Эмми" за лучший драматический сериал, а также шесть номинаций на "Золотой глобус" в той же категории с двумя крупными победами.

Отойдя от работы над сценариями, Фишер написал книгу мемуаров и 22 детективных романа, которые стали известны под общим названием "Голливудские тайны убийств".

У Фишера остались дети Меган и Кристофер, а также его внуки Питер, Николас, Саманта, Джейк, Молли и Иден. Его почти 60-летняя жена Люсиль умерла в мае 2017 года.

Напомним, ранее стало известно, что в 88 лет скончался известный советский композитор Геннадий Гладков. Музыка Гладкова звучит в фильмах "Джентльмены удачи", , "Человек с бульвара Капуцинов", "12 стульев", "Обыкновенное чудо", "Собака на сене", "Ну погоди", и, конечно в "Бременских музыкантах".