Помер сценарист культових серіалів "Коломбо" і "Вона написала вбивство"

Пітер С. Фішер помер у 88 років, через рік після того, як у 96 років померла головна героїня серіалу "Вона написала вбивство" Анджела Ленсбері.

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У Каліфорнії помер відомий сценарист, телеведучий і письменник Пітер С. Фішер, який працював над такими детективними хітами, як "Коломбо", "Еллері Квінн", "Вона написала вбивство" та багатьма іншими. Про це пише Daily Mail.

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Померла зірка серіалу "Вона написала вбивство" Анджела Ленсбері

Пітер С. Фішер помер у 88 років, у закладі з догляду в Пасифік-Гроув, штат Каліфорнія, підтвердив його онук Джейк МакЕлрат.

Пітер тривалий час працював сценаристом для різних кримінальних серіалів, включно з "Коломбо".

Повідомлення про смерть Пітер С. Фішера

Покинувши Голлівуд, Фішер не закінчив письменницьку кар'єру, ставши популярним автором детективних романів.

Він помер трохи більше ніж за рік після того, як головна героїня серіалу "Вона написала вбивство" Анджела Ленсбері мирно померла уві сні у віці 96 років у жовтні 2022 року.

Фішер створив "Вона написала вбивство" разом із Річардом Левінсоном і Вільямом Лінком.

Він продюсував 264 епізоди серіалу CBS, який тривав 12 сезонів з 1984 по 1996 рік, але пішов після семи сезонів.

За сім сезонів свого перебування на посаді він написав або став співавтором майже трьох десятків епізодів, включно з пілотною серією під назвою "Вбивство Шерлока Холмса".

У 2012 році він пояснив причину відходу з серіалу: "Я пішов через сім років, тому що не знав, які ще свіжі ідеї можу запропонувати. Я знав, що ми могли б перефразувати старі сюжети з різними місцями дії і різними назвами, і рейтинги витримають, але мені було б нудно, і ми б обдурили глядачів".

За роль у серіалі Ленсбері була номінована на десять "Золотих глобусів", вигравши чотири.

Кадр із серіалу "Вона написала вбивство" Фото: Скріншот

Сам серіал отримав три номінації на премію "Еммі" за найкращий драматичний серіал, а також шість номінацій на "Золотий глобус" у тій же категорії з двома великими перемогами.

Відійшовши від роботи над сценаріями, Фішер написав книгу мемуарів і 22 детективні романи, які стали відомі під загальною назвою "Голлівудські таємниці вбивств".

У Фішера залишилися діти Меган і Крістофер, а також його онуки Пітер, Ніколас, Саманта, Джейк, Моллі та Іден. Його майже 60-річна дружина Люсіль померла в травні 2017 року.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у 88 років помер відомий радянський композитор Геннадій Гладков. Музика Гладкова звучить у фільмах "Джентльмени удачі", , "Людина з бульвару Капуцинів", "12 стільців", "Звичайне диво", "Собака на сіні", "Ну постривай", і, звісно, в "Бременських музикантах".