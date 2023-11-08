Шон Янг, звезда "Бегущего по лезвию" дала редкое интервью и рассказала, как "выжила в Голливуде"

63-летняя Шон Янг снималась в таких популярных фильмах 1980-х, как "Бегущий по лезвию", "Дюна" и "Уолл-стрит".

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Актриса культового фильма "Бегущий по лезвию" Шон Янг впервые за долгое время дала интервью, размышляя о своей блестящей голливудской карьере, которая внезапно оборвалась. И актрисы была вынуждена сниматься во второсортных картинах. Сейчас она дебютирует в нью-йоркском театре в спектакле "Ода женщине-осе". Об этом пишет People.

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Шон Янг в спектакле играет Сьюзен Кэбот, актрису фильмов категории B, известную по фильму "Женщина-Оса", которую в 1986 году забил до смерти ее 22-летний сын.

Шон Янг в спектакле "Ода женщине-осе" Фото: Instagram waspwomanplay

В отличие от Кэбот, Янг возглавила список лучших благодаря своей звездной роли репликанта Рэйчел в классическом научно-фантастическом фильме Ридли Скотта 1982 года "Бегущий по лезвию".

Нуар-триллер стал лишь третьим фильмом Янг. Затем она появилась в "Дюне" Дэвида Линча (1984), популярном триллере "Нет выхода" (1987) с Кевином Костнером и "Уолл-стрит" Оливера Стоуна (1987).

Шон Янг в фильме "Дюна"

В последующие годы ее карьера, как известно, испортилась из-за серии неудач и споров на съемочной площадке.

Первоначально она была выбрана на роль любовного увлечения Брюса Уэйна в фильме Тима Бертона "Бэтмен" 1989 года. Но ее заменила Ким Бейсингер, когда она получила травму во время съемок. Обещанная ей роль Женщины-кошки в итоге досталась Мишель Пфайффер.

После того как актриса снялась вместе с Джеймсом Вудсом в фильме 1988 года "Допинг", актер подал против Янг гражданский иск на 2 миллиона долларов, обвинив ее в преследовании. Хотя они урегулировали дело во внесудебном порядке, поскольку Янг оспорила обвинения Вудса, ущерб ее карьере был нанесен. В 2011 году она появилась в программе "Реабилитация знаменитостей с доктором Дрю" из-за злоупотребления алкоголем.

В 1990-х, Янг переехала из Голливуда в Седону, штат Аризона, и родила двух мальчиков: Рио Келли Лухана, 29 лет и Куинна Лухана, 25 лет, от своего мужа Роберта Лухана.

Актриса рассказала в интервью, что с трудом выжила в "хищнической" атмосфере Голливуда.

"В целом этот бизнес питается молодежью. То есть не во всех случаях. Есть люди, которые постарели и продолжают сохранять свой успех. Но это бизнес, которым движет молодежь, поэтому для меня это было увлекательно, трагедия и истории людей, которые показаны в пьесе", — отметила Шон Янг.

"Я очень рада, что пережила все, через что мне пришлось пройти как известной актрисе в свои 20-30 лет. Я очень благодарна, что у меня появилась семья", — сказала Шон, отметив, что ее мать была ее менеджером, но она была не слишком хороша в этом.

"Я думаю, что у меня была своя индивидуальность, у меня всегда было очень хорошее чувство юмора. Потому что другие люди, как я обнаружила, не обязательно обладали таким чувством юмора, как я. В шоу-бизнесе много высокомерия и много маниакальных людей. Если вы говорите что-то действительно очевидное для кого-то, кто, возможно, не хочет видеть себя определенным образом, вы можете его обидеть. По пути я могла бы обидеть пару ведущих актеров. Хотя это никогда не входило в мои намерения. Это действительно правда, мне просто тогда казалось это смешным", — призналась Шон.

Трейлер фильма "Бегущий по лезвию"

Актриса, переживающая своего рода голливудский ренессанс, пошутила, что могла бы написать мемуары и рассказать о своем голливудском расцвете, если бы она только смогла закончить свою книгу.

По ее словам, она написала 300 страниц, но потом ей стало скучно.

Напомним, ранее Фокус писал о самых потрясающих мирах, созданных Ридли Скоттом, который снял картину "Бегущий по лезвию".