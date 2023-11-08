Шон Янг, зірка "Того, хто біжить по лезу" дала рідкісне інтерв'ю і розповіла, як "вижила в Голлівуді"

63-річна Шон Янг знімалася в таких популярних фільмах 1980-х, як "Той, хто біжить по лезу", "Дюна" і "Волл-стріт".

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Актриса культового фільму "Той, хто біжить по лезу" Шон Янг вперше за довгий час дала інтерв'ю, розмірковуючи про свою блискучу голлівудську кар'єру, яка раптово обірвалася. І актриси була змушена зніматися у другосортних картинах. Зараз вона дебютує в нью-йоркському театрі у виставі "Ода жінці-осі". Про це пише People.

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Шон Янг у виставі грає Сьюзен Кебот, актрису фільмів категорії B, відому за фільмом "Жінка-Оса", яку 1986 року забив до смерті її 22-річний син.

Шон Янг у виставі "Ода жінці-осі" Фото: Instagram waspwomanplay

На відміну від Кебот, Янг очолила список найкращих завдяки своїй зоряній ролі репліканта Рейчел у класичному науково-фантастичному фільмі Рідлі Скотта 1982 року "Той, хто біжить по лезу".

Нуар-трилер став лише третім фільмом Янг. Потім вона з'явилася в "Дюні" Девіда Лінча (1984), популярному трилері "Немає виходу" (1987) з Кевіном Костнером і "Волл-стріт" Олівера Стоуна (1987).

Шон Янг у фільмі "Дюна"

У наступні роки її кар'єра, як відомо, зіпсувалася через серію невдач і суперечок на знімальному майданчику.

Спочатку її обрали на роль любовного захоплення Брюса Вейна у фільмі Тіма Бертона "Бетмен" 1989 року. Але її замінила Кім Бейсінгер, коли вона отримала травму під час зйомок. Обіцяна їй роль Жінки-кішки в підсумку дісталася Мішель Пфайффер.

Після того як актриса знялася разом із Джеймсом Вудсом у фільмі 1988 року "Допінг", актор подав проти Янг цивільний позов на 2 мільйони доларів, звинувативши її в переслідуванні. Хоча вони врегулювали справу в позасудовому порядку, оскільки Янг оскаржила звинувачення Вудса, шкоди її кар'єрі було завдано. У 2011 році вона з'явилася в програмі "Реабілітація знаменитостей з доктором Дрю" через зловживання алкоголем.

У 1990-х, Янг переїхала з Голлівуду в Седону, штат Арізона, і народила двох хлопчиків: Ріо Келлі Лухана, 29 років і Квінна Лухана, 25 років, від свого чоловіка Роберта Лухана.

Актриса розповіла в інтерв'ю, що насилу вижила в "хижацькій" атмосфері Голлівуду.

"Загалом цей бізнес живиться молоддю. Тобто не у всіх випадках. Є люди, які постаріли і продовжують зберігати свій успіх. Але це бізнес, яким рухає молодь, тому для мене це було захопливо, трагедія та історії людей, які показані в п'єсі", — зазначила Шон Янг.

"Я дуже рада, що пережила все, через що мені довелося пройти як відомій актрисі у свої 20-30 років. Я дуже вдячна, що у мене з'явилася сім'я", — сказала Шон, зазначивши, що її мати була її менеджером, але вона була не надто хороша в цьому.

"Я думаю, що у мене була своя індивідуальність, у мене завжди було дуже гарне почуття гумору. Тому що інші люди, як я виявила, не обов'язково мали таке почуття гумору, як я. У шоу-бізнесі багато зарозумілості і багато маніакальних людей. Якщо ви говорите щось дійсно очевидне для когось, хто, можливо, не хоче бачити себе певним чином, ви можете його образити. По дорозі я могла б образити пару провідних акторів. Хоча це ніколи не входило в мої наміри. Це справді правда, мені просто тоді здавалося це смішним", — зізналася Шон.

Трейлер фільму "Той, хто біжить по лезу"

Актриса, яка переживає свого роду голлівудський ренесанс, пожартувала, що могла б написати мемуари і розповісти про свій голлівудський розквіт, якби вона тільки змогла закінчити свою книгу.

За її словами, вона написала 300 сторінок, але потім їй стало нудно.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про найприголомшливіші світи, створені Рідлі Скоттом, який зняв картину "Той, хто біжить по лезу".