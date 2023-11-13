"2003 vs 2008": Бритни Спирс вспомнила знакомство с Тейлор Свифт (фото)

Артистка назвала свою коллегу по цеху "самой знаковой поп-женщиной нашего поколения".

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41-летняя американская певица Бритни Спирс вспомнила свое знакомство с Тейлор Свифт, 33. Воспоминаниями и архивными кадрами звезда сцены поделилась в своем Instagram с более 42 млн подписчиков.

Спирс назвала Свифт "самой знаковой поп-женщиной нашего поколения" и показала фото с ней с 2003 и 2008 годов. В 2008 они встретились уже на премии MTV Video Music Awards.

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Бритни Спирс рассказала о "встрече" с потусторонним миром

Она вспомнила, как впервые встретила Тейлор Свифт два десятилетия назад.

"Это уже давно, но как-то круто", — начала свой пост Бритни.

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Бритни Спирс и Тейлор Свифт

"Во время моего "Oops Tour" ко мне постучали в дверь. Мой хороший друг в то время был помощником моего менеджера, который пытался сам стать менеджером. Там постучали, а потом он сказал: "У меня есть девушка по имени Тейлор, которая хочет зайти и спеть для тебя"", — рассказала Спирс, добавив, что пение и игра на гитаре Тейлор Свифт ее сразу поразили.

"Мы сфотографировались, и потом она стала самой знаковой поп-женщиной нашего поколения", — написала Бритни и назвала свою коллегу по цеху "потрясающей".

Тейлор Свифт

Тем временем Свифт сейчас отправляется в Южную Америку в рамках своего любимого фанатами тура "Eras Tour", последний концерт которого состоялся в субботу, 11 ноября 2023 года, на стадионе "Ривер Плейт" в Буэнос-Айресе, Аргентина.

Напомним, Бритни Спирс поделилась очень откровенным снимком.

Также Фокус писал об успехах мемуаров Бритни Спирс "Женщина во мне" в первую неделю продаж.