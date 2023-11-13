"2003 vs 2008": Брітні Спірс пригадала знайомство з Тейлор Свіфт (фото)

Артистка назвала свою колегу по цеху "найзнаковішою поп-жінкою нашого покоління".

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41-річна американська співачка Брітні Спірс пригадала своє знайомство з Тейлор Свіфт, 33. Спогадами та архівними кадрами зірка сцени поділилася у своєму Instagram з понад 42 млн підписників.

Спірс назвала Свіфт "найзнаковішою поп-жінкою нашого покоління" та показала фото з нею з 2003 та 2008 років. У 2008 вони зустрілися вже на премії MTV Video Music Awards.

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Брітні Спірс розповіла про "зустріч" з потойбіччям

Вона пригадала, як вперше зустріла Тейлор Свіфт два десятиліття тому.

"Це вже давно, але якось круто", — почала свій пост Брітні.

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Брітні Спірс та Тейлор Свіфт

"Під час мого "Oops Tour" до мене постукали у двері. Мій хороший друг на той час був помічником мого менеджера, який намагався сам стати менеджером. Там постукали, а потім він сказав: "У мене є дівчина на ім'я Тейлор, яка хоче зайти і заспівати для тебе"", — розповіла Спірс, додавши, що спів та гра на гітарі Тейлор Свіфт її одразу вразили.

"Ми сфотографувалися, і потім вона стала найзнаковішою поп-жінкою нашого покоління", — написала Брітні та назвала свою колегу по цеху "приголомшливою".

Тейлор Свіфт

Тим часом Свіфт наразі відправляється в Південну Америку в рамках свого улюбленого фанатами туру "Eras Tour", останній концерт якого відбувся в суботу, 11 листопада 2023, на стадіоні "Рівер Плейт" в Буенос-Айресі в Аргентині.

Нагадаємо, Брітні Спірс поділилася дуже відвертим знімком.

Також Фокус писав про успіхи мемуарів Брітні Спірс "Жінка в мені" в перший тиждень продажів.