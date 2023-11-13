Не грейте в микроволновке. Топ-5 продуктов, которые нельзя разогревать повторно

Приготовить еду, а потом просто разогревать ее — очень удобно, однако не все продукты хорошо переносят повторный разогрев в микроволновке.

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Согласитесь, в современном ритме жизни, сложно готовить свежую порцию еды для каждого приема пищи. В результате все мы грешим тем, что часто разогреваем заранее приготовленную пищу. Хотя разогрев еды является обычной практикой, не все продукты хорошо переносят повторный нагрев на плите или в микроволновке. Некоторые продукты при разогреве могут потерять свою пищевую ценность или и вовсе быть опасными для вашего здоровья. Вот 5 основных продуктов, которые не стоит разогревать. Об этом пишет Onlymyhealth.

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Рис

По данным Национального исследования здравоохранения Соединенного Королевства, остатки риса могут содержать споры бактерий, которые переживают первоначальный процесс приготовления. При неправильном разогреве эти споры могут размножаться и вызывать пищевое отравление. Поэтому, если вы разогреваете рис, убедитесь, что он нагрет тщательно и быстро.

Курица

Разогрев курицы при правильной температуре может привести к росту вредных бактерий. Крайне важно тщательно разогреть курицу, чтобы ее внутренняя температура достигла 74°C.

Шпинат и другая листовая зелень

Согласно исследованию, опубликованному в журнале ScienceDirect, листовая зелень при повторном нагревании может потерять свою пищевую ценность из-за распада нитратов на нитриты — потенциально вредные соединения. Лучше всего употреблять эту зелень в свежем виде или использовать сразу после приготовления.

Картофель

Когда картофель готовят, а затем слишком надолго оставляют при комнатной температуре, в нем могут появляться вредные бактерии. Повторное нагревание картофеля может вызвать размножение этих бактерий, что приведет к пищевому отравлению.

Яйца

Фото: Getty Images

Повторное нагревание яиц может привести к изменению их белковой структуры и вызвать проблемы с пищеварением. Если вам нужно разогреть яйца, сделайте это при низкой температуре, а затем сразу ешьте.

Как безопасно разогреть еду

По данным Центра безопасности пищевых продуктов следующие советы могут обеспечить правильный разогрев остатков еды:

используйте пищевой термометр для измерения внутренней температуры пищи;

разогревайте еду на сильном огне;

проверьте время разогрева;

разогревайте еду до кипения.

Фото: Freepik

Хотя разогревать пищу очень удобно, некоторые продукты лучше употреблять в свежем виде или с определенными мерами предосторожности при разогреве, чтобы избежать риска для здоровья. Важно правильно обращаться с пищей, чтобы свести к минимуму риск заболеваний пищевого происхождения.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.