Портрет королевской семьи Великобритании 2018 года стал "кошмаром" (фото)

Недавно Чарльз III отпраздновал 75-летие, однако в сети вспомнили его 70-й день рождения.

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Официальный портрет королевской семьи Великобритании 2018 года стал "кошмаром". Об этом пишет New York Post.

В 2018 году король Чарльз III, тогда еще принц Уэльский, праздновал 70-летие и позировал для серии официальных портретов со своими близкими людьми.

Сын покойной Елизаветы II и королева Камилла сделали несколько снимков в садах Кларенс-хауса вместе с принцем Уильямом, Кейт Миддлтон, принцем Гарри и Меган Маркл. К семье также присоединились трое детей Уэльских — принц Джордж, принцесса Шарлотта и маленький принц Луи.

Впрочем, в биографической книге Омида Скоби и Кэролин Дюранд "В поисках свободы: Гарри и Меган" авторы утверждают, что организация фотосессии тогда стала "абсолютным кошмаром".

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Королевская семья Великобритании

Скоби и Дюран написали: "Ни Уильям, ни Гарри не прилагали особых усилий, чтобы быть доступными".

На фото дети принца Уильяма и Кейт Миддлтон — принц Джордж и принцесса Шарлотта — сидели на скамейке рядом с Чарльзом и Камиллой, а Кейт держала позади маленького принца Луи. Гарри и Меган, которые еще не стали родителями на тот момент, стояли позади возле Уильяма и Кейт.

Лишь через несколько лет в мемуарах принца Гарри "Запасной" он расскажет, что четверка в то время уже враждовала. В одном отрывке он утверждал, что Кейт и Меган поссорились, когда его жена упомянула о "детском мозге Кейт из-за ее гормонов" после рождения принца Луи.

Уэльские и Сассекские Фото: Getty Images

Меган и Гарри переехали в Калифорнию в 2020 году и оставили свои старшие королевские должности.

Напомним, как герцоги Сассекские относятся к увеличению популярности Уэльских в США.

Также Фокус писал о подарке принца Гарри на день рождения отца.