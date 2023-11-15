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Стиль життя

Портрет королівської родини Великобританії 2018 року став "кошмаром" (фото)

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Фото: Getty Images | Королівська родина Великобританії

Нещодавно Чарльз ІІІ відсвяткував 75-річчя, проте в мережі пригадали його 70-й день народження.

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Офіційний портрет королівської родини Великобританії 2018 року став "кошмаром". Про це пише New York Post.

У 2018 році король Чарльз ІІІ, тоді ще принц Уельський, святкував 70-річчя та позував для серії офіційних портретів зі своїми близькими людьми.

Син покійної Єлизавети ІІ і королева Камілла зробили кілька знімків у садах Кларенс-гауса разом із принцом Вільямом, Кейт Міддлтон, принцом Гаррі та Меган Маркл. До родини також приєдналися троє дітей Уельських — принц Джордж, принцеса Шарлотта та маленький принц Луї.

Втім, у біографічній книзі Оміда Скобі та Керолін Дюранд "У пошуках свободи: Гаррі та Меган" автори стверджують, що організація фотосесії тоді стала "абсолютним кошмаром".

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Кейт Міддлтон та принц Вільям привітали короля Чарльза ІІІ з ювілеєм (фото)

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Королівська родина Великобританії

Скобі та Дюран написали: "Ні Вільям, ні Гаррі не докладали особливих зусиль, щоб бути доступними".

На фото діти принца Вільяма і Кейт Міддлтон — принц Джордж і принцеса Шарлотта — сиділи на лавці поруч з Чарльзом і Каміллою, а Кейт тримала позаду маленького принца Луї. Гаррі та Меган, які ще не стали батьками на той момент, стояли позаду біля Вільяма та Кейт.

Лише через кілька років у мемуарах принца Гаррі "Запасний" він розповість, що четвірка в той час уже ворогувала. В одному уривку він стверджував, що Кейт і Меган посварилися, коли його дружина згадала про "дитячий мозок Кейт через її гормони" після народження принца Луї.

Уельські та Сассекські Fullscreen
Уельські та Сассекські
Фото: Getty Images

Меган і Гаррі переїхали до Каліфорнії у 2020 році і залишили свої старші королівські посади.

Нагадаємо, як герцоги Сассекські ставляться до збільшення популярності Уельських у США.

Також Фокус писав про подарунок принца Гаррі на день народження батька.