Топ-4 пищевые привычки, которые негативно влияют на ваше здоровье, — нутрициолог

Привычка формируется 21 день, поэтому если начать меняться сейчас, уже меньше чем за месяц вы станете лучшей версией себя. Эксклюзивно для Фокуса нутрициолог Елизавета Рудь рассказывает о том, от каких пищевых привычек стоит немедленно избавиться, чтобы не испортить свое здоровье и качество жизни.

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Питание — это основа здоровья, ведь оно напрямую влияет на наше настроение и самочувствие. Питание может либо поддерживать организм и помогать жить на все 100%, либо больно бить по здоровью. Плохие пищевые привычки приводят к ухудшению самочувствия, отсутствию сил и энергии, ну, естесственно, в таком состоянии ни о какой самореализации речь идти не может. Какие ежедневные пищевые привычки могут разрушить ваше здоровье, привести к лишнему весу и потере жизненных сил? Фокус поговорил с нутрициологом, дипломированным нутритерапевтом (THSA, UK) Елизаветой Рудь о том, какие пищевые привычки негативно влияют на наше здоровье и как это исправить.

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"Чтобы понять, какие пищевые привычки у вас преобладают, стоит задать себе несколько вопросов: едите ли вы в тишине и покое (без гаджетов), тщательно ли пережевываете пищу, не пропускаете ли завтрак и полноценно ли питаетесь? Это основные моменты, которые должны быть в основе ваших пищевых привычек", — говорит нутрициолог.

Итак, для того, чтобы стать здоровыми, избавиться от проблем с лишним весом и не быть заложником болезней, стоит избавиться от следующих привычек.

Смотреть телевизор или читать новости во время еды

У нас есть два типа нервной регуляции — симпатическая и парасимпатическая. Когда мы находимся в стрессе, у нас включается симпатическая нервная система, поэтому ни о каком питании речь идти не может. Мозг думает о том, что нужно бежать от врага и, соответственно, драться, а не о том, как усвоить какую-то пищу.

"Когда мы садимся за стол, мы должны быть расслаблены, для того, чтобы адекватно работала перистальтика желудка и кишечника, чтобы вырабатывались ферменты и чтобы мы понимали, что мы едим, и были мыслями здесь и сейчас", — отмечает эксперт.

Привычка есть перед телевизором, смотреть во время обеда видео или читать новости в соцсетях — очень плохая идея. Мозг, концентрируясь на обработке информации, не получает сигнал о насыщении, поэтому вы постоянно переедаете.

Плохо пережевывать пищу

"Я очень часто вижу, что люди не пережевывают пищу качественно, хотя бы 15-20 раз. Пережевывание помогает улучшить пищеварение, помогает синтезу секреции адекватных ферментов. Если мы очень быстро едим, заглатываем пищу, даже не понимая, что съели, то не даем необходимых сигналов организму, ведь все наше пищеварение начинается с зубов, а потом уже синтезируются все ферменты, — говорит нутрициолог. Именно из-за плохого пережевывания, могут появляться такие симптомы как вздутие живота, неприятные ощущения в кишечнике и другие проблемы с пищеварением".

Недостаточное пережевывание пищи влияет на низкое усвоения питательных веществ из пищи и, как следствие, развитие дефицитов. Поэтому нутрициолог советует, убирать во время еды все гаджеты и фокусироваться исключительно на еде.

"Если вы понимаете, что едите очень быстро, воспользуйтесь простым практическим советом: каждый раз откладывайте вилку и нож, пока пережевываете кусок пищи. Таким образом вы дадите себе достаточный промежуток времени на пережевывание", — советует Елизавета Рудь.

Пропускать завтрак

Фото: Getty Images

Завтрак считается самым важным приемом пищи, ведь он дает организму силы и энергию на весь день и запускает процесс пищеварения.

"Если мы пропускаем завтрак, то, с одной стороны, повышаем уровень кортизола, потому что организм голодал всю ночь, а мы, просыпаясь, даем сигнал, что еды до сих пор нет. С другой стороны мы не даем организму достаточно нутриентов для того, чтобы восстановить процесс воспроизводства тканей. Кроме того, это не очень хорошо для наших гормонов", — отмечает нутрициолог.

Важно

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Поэтому завтракать надо обязательно, желательно в течение часа-полтора после пробуждения. Диетолог отмечает, что это должна быть белково-жировая пища, ни в коем случае не кофе с молоком, хлопья и круассаны — это те продукты, которые негативно влияют на ваш организм.

"Если человек не может завтракать утром или не чувствует голода, стоит пересмотреть, что именно и когда он ел на ужин. Если это сытный ужин в час ночи, то понятно, что утром есть не захочется. С другой стороны, это сигнал, что в организме есть гормональные дисбалансы щитовидной железы или очень высокие уровни кортизола, которые просто не дают полноценно работать организму. При высоком уровне кортизола не будут синтезироваться никакие ферменты и желания есть не будет, поэтому в этом случае нужно обратить внимание на состояние своего здоровья", — советует Елизавета Рудь.

Сильно ограничивать рацион

Фото: Getty Images

Часто люди, пытаясь похудеть, отказываются от определенных групп продуктов или максимально сокращают количество потребляемых калорий, считая, что это приблизит их к желанному результату. К сожалению, бедный рацион и систематическое недоедание не принесет пользы ни вашему здоровью, ни фигуре. Вы будете удивлены, но, чтобы быть здоровым и стройным надо много есть. Здоровый рацион должен содержать все необходимые группы продуктов: белки, жиры, углеводы. Вы должны есть овощи и фрукты, полезные жиры, среди которых орехи, авокадо и оливки, цельнозерновые продукты, нежирное мясо и тому подобное.

"Я вижу, что большинство людей, которые пытаются якобы полезно питаться, не доедают, не добирают белков, боятся качественных жиров, но при этом переедают углеводов. Поэтому в вашем рационе должно быть минимум 30 граммов качественного биодоступного животного белка в прием пищи. Также не стоит бояться качественных жиров, ведь холестерины необходимы нашему организму, из них строятся гормоны", — отмечает Елизавета Рудь.

Полезные советы:

Не бойтесь жиров, они необходимы для слаженной работы многих органов и систем.

Потребляйте меньше добавленного сахара и контролируйте количество фруктов в рационе, потому что в них также содержится сахар.

Употребляйте меньше сухофруктов и псевдополезных сладостей, потому что они относятся к категории провоспалительных продуктов.

Ешьте больше качественной цельной пищи и помните, что чем меньше ингредиентов в составе продукта, тем полезнее он для вашего здоровья.

Напомним, если в последнее время вы чувствуете упадок сил и нехватку энергии, обратите внимание на питание, возможно, в вашем рационе есть продукты, которые истощают вашу энергию.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.