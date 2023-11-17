Андрей Хлывнюк ответил, почему выезжает за границу (фото)

В начале полномасштабного вторжения музыкант вступил в ряды теробороны, а затем отправился защищать Украину на восток.

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43-летний украинский музыкант Андрей Хлывнюк рассказал, почему во время службы выезжает за границу. Ответы на распространенные вопросы от украинцев он опубликовал в Facebook.

Поскольку сейчас украинский защитник с группой "Бумбокс" находится с благотворительным туром в Европе, он раскрыл цель поездки.

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Пиво, мигрень и недосып: Хлывнюк рассказал об итогах благотворительного тура "Бумбокс" (фото)

"Бумбокс сейчас в туре по Европе и проходит все прекрасно, несмотря на небольшие проблемы с голосом из-за отсутствия практики последних месяцев службы", — признался вокалист.

Уроженец Черкасс отметил, что считает микрофон эффективным оружием, добавив, что благодаря этим гастролям имеет возможность покупать много вещей для военных, которые необходимы для борьбы с российскими оккупантами.

Андрей Хлывнюк

"Служба — людям Украины, а не себе классному. На второй вопрос профессиональный ответ могут дать те, с кем имею честь взаимодействовать на фронте, и те, кого группа и фонд обеспечивают за счет таких благотворительных туров", — написал фронтмен популярной группы.

Андрей Хлывнюк Фото: Скриншот

В начале полномасштабного вторжения музыкант вступил в ряды теробороны, а затем отправился защищать Украину на восток.

Напомним, Андрей Хлывнюк и группа Pink Floyd собрали сотни тысяч долларов на помощь украинцам.

Также Фокус писал о ранении лидера группы "Бумбокс" в начале весны 2022 года.