Пиво, мигрень и недосып: Хлывнюк рассказал об итогах благотворительного тура "Бумбокс" (фото)

В ходе тура группа дала 17 концертов в пяти странах мира, а по итогам мероприятий музыкантам удалось собрать $120 тысяч, 10 000 фунтов и 12 000 евро, часть из которых пойдет на закупку пикапов для ВСУ.

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Вчера, 5 апреля, лидер музыкальной группы группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк сообщил, что музыкантам удалось собрать за время благотворительных туров внушительные суммы денег для помощи ВСУ. Об этом он написал на официальной странице группы в Facebook.

Хлывнюк, который с начала полномасштабного вторжения РФ в Украине взял руки оружие и вступил в ряды ВСУ, рассказал, что группа дала 17 концертов в пяти странах мира: США, Ирландии, Канаде, Великобритании и Нидерландах. Музыканты смогли собрать 120 000 долларов, 10 000 фунтов и 12 000 евро.

Кроме того, группа провела 10 благотворительных аукционов, на которых проводила розыгрыш гильз, футболок и картину с автографом генерала ВСУ Валерия Залужного.

"Начав с Сан-Франциско, мы провели 10 аукционов и собрали 93 245 у.е. На эти деньги фондом Help Heroes Of Ukraine будут куплены пикапы для аэроразведки", — сообщает солист группы.

Музыкант опубликовал фото и список участников аукциона, которые приобретали самые дорогие лоты.

"Тысячи фанов. Новые знакомства. Старые друзья. Пять разбитых чемоданов. Семь посещенных музеев. Восемьдесят три наклеенных стикера. Постоянный недосып, мигрень, пиво, Yager и адвил. Тридцать четыре дня в пути. Десятки тысяч километров за спиной", — поделился Хлывнюк историей тура с подписчиками.

Напомним, в прошлом году украинский певец Андрей Хлывнюк вместе с британской рок-группой "Pink Floyd" записали совместную песню "Hey, Hey, Rise Up", с помощью которой смогли собрать на помощь украинцам более 600 тысяч долларов. Песня смогла занять первые места в музыкальных чартах десятков стран.

В марте 2022 года украинский певец получил осколочное ранение в лицо во время минометного обстрела. Это произошло, когда военные форсировали реку, чтобы перейти на другую сторону и зайти в Ирпень.