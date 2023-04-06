Пиво, мігрень та недосип: Хливнюк розповів про підсумки благодійного туру "Бумбокс" (фото)

Під час туру гурт дав 17 концертів у п'яти країнах світу, а за підсумками заходів музикантам вдалося зібрати $120 тисяч, 10 000 фунтів та 12 000 євро, частина з яких піде на закупівлю пікапів для ЗСУ.

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Учора, 5 квітня, лідер музичного гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк повідомив, що музикантам вдалося зібрати за час благодійних турів значні суми грошей для допомоги ЗСУ. Про це він написав на офіційній сторінці групи у Facebook.

Хливнюк, який з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну взяв до рук зброю і вступив до лав ЗСУ, розповів, що гурт дав 17 концертів у п'яти країнах світу: США, Ірландії, Канаді, Великій Британії та Нідерландах. Музиканти змогли зібрати 120 000 доларів, 10 000 фунтів та 12 000 євро.

Окрім того, група провела 10 благодійних аукціонів, на яких розігрувала гільзи, футболки та картину з автографом генерала ЗСУ Валерія Залужного.

"Почавши з Сан-Франциско, ми провели 10 аукціонів та зібрали 93 245 у.о. На ці гроші фондом Help Heroes Of Ukraine будуть куплені пікапи для аеророзвідки", — повідомляє соліст групи.

Музикант опублікував фото та список учасників аукціону, котрі купували найдорожчі лоти.

"Тисячі фанів. Нові знайомства. Старі друзі. П'ять розбитих валіз. Сім відвіданих музеїв. Вісімдесят три наклеєних стікери. Постійне недосипання, мігрень, пиво, Yager і адвил. Тридцять чотири дні в дорозі. Десятки тисяч кілометрів за спиною", — поділився Хливнюк історією туру з підписниками.

Нагадаємо, минулого року український співак Андрій Хливнюк разом із британським рок-гуртом "Pink Floyd" записали спільну пісню "Hey, Hey, Rise Up", за допомогою якої змогли зібрати на допомогу українцям понад 600 тисяч доларів. Пісня змогла зайняти перші місця у музичних чартах десятків країн.

У березні 2022 року український співак отримав осколкове поранення в обличчя під час мінометного обстрілу. Це сталося, коли військові форсували річку, щоб перейти на інший бік та зайти до Ірпіня.