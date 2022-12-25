Pink Floyd та Андрій Хливнюк зібрали 600 тисяч доларів на допомогу українцям

450 тисяч фунтів стерлінгів принесла монетизація спільної пісні музикантів "Hey, Hey, Rise Up".

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Британський рок-гурт Pink Floyd та український співак Андрій Хливнюк зібрали на допомогу українцям понад 600 тисяч доларів. Про це легендарні музиканти повідомили у своєму Facebook.

За допомогою переосмислення пісні "Ой у лузі червона калина", яка прозвучала навесні 2022 як "Hey, Hey, Rise Up", вдалося зібрати 450 тисяч фунтів стерлінгів. Оскільки Девід Гілмор і Нік Мейсон додали власні кошти, сума була збільшена до 500 тисяч фунтів стерлінгів (близько 600 тисяч доларів).

"Pink Floyd хоче подякувати всім, хто підтримав Hey, Hey, Rise Up. Сингл, записаний 30 березня з Андрієм Хливнюком з українського гурту "Бумбокс", наразі зібрав понад 450 тисяч фунтів стерлінгів, щоб допомогти полегшити страждання українського народу", — зазначили музиканти у соцмережі.

Також повідомляється, що гроші будуть розподілені між такими гуманітарними організаціями: Медичний Добровольчий Батальйон Госпітальєри, The Kharkiw and Premyśl Project, Vostok SOS, "Київ Волонтерський" та "Лівий Берег".

Нагадаємо, спільна пісня Андрія Хливнюка та легендарних британських музикантів посіла перші місця в чартах десятків країн.

Також Фокус писав про спеціальну лімітовану колекцію одягу, яку Pink Floyd створили на допомогу Україні.