Pink Floyd и Андрей Хлывнюк собрали 600 тысяч долларов на помощь украинцам

450 тысяч фунтов стерлингов принесла монетизация общей песни музыкантов "Hey, Hey, Rise Up".

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Британская рок-группа Pink Floyd и украинский певец Андрей Хлывнюк собрали на помощь украинцам более 600 тысяч долларов. Об этом легендарные музыканты сообщили в своем Facebook.

С помощью переосмысления песни "Ой у лузі червона калина", прозвучавшей весной 2022 как "Hey, Hey, Rise Up", удалось собрать 450 тысяч фунтов стерлингов. Поскольку Дэвид Гилмор и Ник Мэйсон добавили собственные средства, сумма была увеличена до 500 тысяч фунтов стерлингов (около 600 тысяч долларов).

"Pink Floyd хочет поблагодарить всех, кто поддержал Hey, Hey, Rise Up. Сингл, записанный 30 марта с Андреем Хлывнюком из украинской группы "Бумбокс", собрал более 450 тысяч фунтов стерлингов, чтобы помочь облегчить страдания украинского народа", — отметили музыканты в соцсети.

Также сообщается, что деньги будут распределены между гуманитарными организациями: Медицинский Добровольческий Батальон Госпитальеры, The Kharkiw and Premyśl Project, Vostok SOS, "Киев Волонтерский" и "Левый Берег".

Напомним, общая песня Андрея Хлывнюка и легендарных британских музыкантов заняла первые места в чартах десятков стран.

Также Фокус писал о специальной лимитированной коллекции одежды, которую Pink Floyd создали в помощь Украине.