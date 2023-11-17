Цвет гармонии: почему голубой стал самым популярным цветом среди первых леди

Синий и голубой цвет первые леди разных стран и члены королевских семей часто выбирают для официальных мероприятий. И этот обычай имеет исторические корни.

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Синий и голубой всех оттенков играет важную роль в культуре, политике, искусстве и моде с древних времен. Синий цвет использовался в Древнем Египте для изготовления украшений, в эпоху Возрождения синие пигменты ценились при написании картин.

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Синий и голубой цвета чаще всего ассоциируется с гармонией, верностью, бесконечностью и спокойствием.

В качестве цвета, наиболее символизирующего гармонию, синий был выбран цветом флагов Организации Объединенных Наций, ЮНЕСКО и Европейского Союза.

Опросы в США и Европе продемонстрировали, что это один из самых популярных цветов и его часто ассоциируют с интеллектом, знаниями, спокойствием и концентрацией.

В старину этот цвет было очень тяжело получить, чаще всего синий пигмент добывали из полудрагоценного камня лазурита. Теперь этот оттенок куда дешевле, и все чаще дамы из мира политики, первые леди и дамы, члены королевских семей выбирают одежду именно всех оттенков синего и голубого для важных мероприятий.

Шведская принцесса Виктория в синем платье Фото: Getty Images

Интересно, но первым европейским монархом (и политиком), который ввел в моду синий цвет, стал король Франции Людовик IX, более известный как Людовик Святой (1214–1270). Он регулярно одевался в синее и его стиль скопировали дворяне. Считается, что он вдохновлялся синим цветом покрывала Девы Марии. Гербом королей Франции стал лазурный щит, усыпанный золотыми геральдическими лилиями. Синий стал цветом элит, и в Италии окрашивание в синий цвет было поручено определенной гильдии, и никто другой не мог заниматься этим без сурового наказания. Тот, кто надевал одежду синего цвета, чаще всего был человеком влиятельным и богатым.

В наше время считается, что черный символизирует строгость и формальную одежду, тогда как темно-синий развился как форма "смягченного" черного, более социально универсальной версии самого экстремального темного цвета.

Кейт Миддлтон Фото: Getty Images

Немудрено, что голубой цвет и в наше время приобрел политическую окраску. Так, традиционно, синий — цвет Консервативной партии в Великобритании, Консервативной партии Канады , Консервативной партии в Норвегии и еще ряда консервативных партий в других европейских странах.

В США телевизионные комментаторы используют термин "синие штаты" для тех штатов, которые традиционно голосуют за Демократическую партию на президентских выборах, и "красные штаты" для тех штатов, которые голосуют за Республиканскую партию.

Демократка Камала Харрис в синем пиджаке

Но так как кроме политики, синий и голубой также имеют репутацию успокаивающего оттенка и он идет практически всем, то его часто можно увидеть на официальных мероприятиях и приемах.

Джилл Байден с внучкой на коронации короля Чарльза Фото: Getty

Так, одним из самых известных голубых нарядов в истории стал костюм Джеки Кеннеди. Бледно-голубое пальто и шляпка-таблетка от Олега Кассини были выбраны Джеки для инаугурации 20 января 1961 года. Джон Ф. Кеннеди должен был стать первым лидером США, родившимся в 20-м веке и первым президентом, чья инаугурационная речь транслировалась по тогда уже цветному телевидению.

Голубой наряд Джеки моментально стал хитом, а сама она, того не зная, стала законодательницей инаугурационной моды.

Джеки Кеннеди на инаугурации супруга

Немудрено, что в 2017 году, 20 января, когда состоялась инаугурация Дональда Трампа, Мелания Трамп также выбрала голубой ансамбль от Ralph Lauren с шалевым воротником. Все сравнивали образы Мелании и Джеки, отметив, что наряд супруги Трампа получился очень впечатляющим.

Мелания Трамп на инаугурации супруга Фото: Getty Images

Ведь свой элегантный образ Мелания дополнила длинными перчатками в тон и туфлями на шпильке такого же цвета. И сколько бы не критиковали Трампа, но образ его супруги похвалили все модные критики.

В 2021 году на инаугурации Джо Байдена, его супруга Джилл Байден патриотично выбрала пальто от американского дизайнера Ральфа Лорена (как и Мелания Трамп), яркого голубого оттенка.

Инаугурация Джо Байдена

Но голубой и синий часто появляется в гардеробе первых леди не только на инаугурациях, но и на официальных мероприятиях.

Так, первая леди Украины Елена Зеленская часто выбирает синие и голубые костюмы для встреч с главами государств и для выступлений на публике. Это одежда от украинских брендов. И свои наряды Зеленская часто дополняет тематическими украшениями с национальным колоритом.

Елена Зеленская в голубом костюме Фото: Olena Zelenska/Instagram

Любит голубой цвет и Брижит Макрон. Она выбирает одежду такого оттенка не так часто, как белого, который также исторически считается цветом суфражисток, но у нее есть в гардеробе несколько эффектных голубых костюмов и вечерних платьев.

Брижит Макрон в эффектном синем вечернем платье Фото: Getty Images

Совсем недавно в фотосессии для Vogue в голубом позировала первая леди Чехии, Ева Павлова. Полковник авиации, Ева Павлова, позировала для обложки в нежно-голубом костюме, а название журнала было в желтых тонах, так что таким образом первая леди явно продемонстрировала поддержку Украины. Тем более, что для разворота она позировала в желтом тренче. Но тот факт, что еще одна первая леди предпочитает одежду в голубых тонах, подтверждает популярность этого цвета среди политической элиты.

Первая леди Чехии Ева Павлова

Но в британской королевской семье самой преданной поклонницей голубого и синего цветов была и остается Кейт Миддлтон. Этот оттенок идеально подходит к тону ее кожи и темным волосам. И чаще всего она носит одежду оттенка "королевский синий".

Кейт Миддлтон обожает голубой и синий цвета Фото: Getty Images

Ее любовь к голубому даже раскритиковал известный британский дизайнер Ники Хаслам, отметив, что "это должно наводить на мысль о спокойной принадлежности к высшему классу, а это так скучно". Впрочем, любовь Кейт к голубому цвету поддерживают и прочие дамы из королевской семьи, включая Софи Уэссекскую.

Принц Эдвард и принц Уильям с супругами Фото: Getty

Напомним, ранее Елена Зеленская в голубом костюме посещала церемонию награждения ежегодной премией "Global Teacher Prize Ukraine".