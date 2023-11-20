Jerry Heil призналась, что уже год в отношениях с бойфрендом и показала как он выглядит

Певица впервые публично призналась об отношениях с парнем

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28-летняя украинская певица Jerry Heil (настоящее имя Яна Шемаева) призналась, что уже год как имеет бойфренда. Фотографии с загадочным парнем певица опубликовала в своем телеграм-канале .

"Год я люблю тебя",- написала Яна.

Однако, кто этот парень и почему она так долго его скрывала певица не рассказала.

Стоит заметить, что в начале сентября украинский сплетник Богдан Беспалов рассказал секрет певицы, который она скрывала.

Так, блогер сказал, что Jerry Heil вводит в заблуждение своих поклонников рассказывая, что она до сих пор целомудренна. Мол девушка выбрала такой пиар ход, но на самом деле она давно знает, что такое интимные отношения с мужчинами.

По словам, Беспалова, один из односельчан Яны рассказал, что девушка давно не целомудренна и имела сексуальные отношения с одним из парней из ее села, где она родилась.

Тоби звезда никак не отреагировала на слухи от блогера Беспалова.

Jerry Heil с бойфрендом

Уже сегодня девушка впервые призналась, что не одинока. Однако, почему она так долго скрывала отношения не известно.

На опубликованных фото певица показала лишь часть лица своего избранника. Судя по всему Jerry Heil намерен немножко поинтриговать поклонников.

Конечно такую откровенность подписчики канала певицы точно не ожидали, ведь девушка даже не намекала, что давно не одинока, поэтому сразу отреагировали.

"ЭТО СЕЙЧАС БЫЛО МАКСИМАЛЬНО НЕОЖИДАННО".

"Поздравляю) но не понимаю с чем".

"Блин, такая крутая новость! Вот болею, а тут такая новость!!!"

"Вот это сюрприз, так сюрприз".

"Самое неожиданное признание года".

"Та жесть!!! Думаю все здесь нереально счастливы за Яну!!! Реально самое крутое событие года!"

"Год, это так замечательно! И многие девушки думаю согласятся, надо быть нереально сильной, чтобы целый год не рассказывать о парне поклонникам".

"Тааа, это идеальная пара, еще и так похожи. А какая Януся будет в платье невесты. А потом с пузиком. Как я счастлива за нее. Хоть кого-то будет слушаться, когда скажут оденься тепленько!"

Пока певица никак не отреагировала на вопросы и реакцию поклонников.

Напомним, неадекватный россиянин угрожает певице Jerry Heil и ее близким.