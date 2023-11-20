Jerry Heil зізналася, що вже рік в стосунках з бойфрендом та показала як він виглядає

Співачка вперше публічно зізналася про стосунки з хлопцем

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28-річна українська співачка Jerry Heil (справжнє імʼя Яна Шемаєва) зізналася, що вже рік як має бойфренда. Світлини із загадковим хлопцем співачка опублікувала в своєму телеграм-каналі.

"Рік я кохаю тебе",- написала Яна.

Однак, хто цей хлопець та чому вона так довго його приховувала співачка не розповіла.

Варто зауважити, що на початку вересня український пліткар Богдан Беспалов розповів секрет співачки, який вона приховувала.

Так, блогер сказав, що Jerry Heil вводить в оману своїх шанувальників розповідаючи, що вона досі цнотлива. Мовляв дівчина обрала такий піар хід, але насправді вона давно знає, що таке інтимні стосунки з чоловіками.

За словами, Беспалова, один із односельців Яни розповів, що дівчина давно не цнотлива і мала сексуальні відносини з одним з хлопців з її села, де вона народилася.

Тобі зірка ніяк не відреагувала на чутки від блогера Беспалова.

Jerry Heil з бойфрендом

Вже сьогодні дівчина вперше зізналася, що не самотня. Однак, чому вона так довго приховувала стосунки не відомо.

На опублікуваних фото співачка показала лише частину обличчя свого обранця. Судячи з усього Jerry Heil має наміри трішки поінтригувати шанувальників.

Звісно таку відвертість підписники каналу співачки точно не очікували, адже дівчина навіть не натякала, що давно не самотня, тому одразу відреагували.

"ЦЕ ЗАРАЗ БУЛО МАКСИМАЛЬНО НЕОЧІКУВАНО".

"Вітаю) але не розумію з чим".

"Блін, така крута новина! от хворію, а тут така новина!!!"

"Оце сюрприз так сюрприз".

"Найнеочікуваніше зізнання року".

"Та жесть!! Думаю всі тут нереально щасливі за Яну!! Реально найкрутіша подія року!"

"Рііік, це так чудово! І багато дівчат думаю погодяться, треба бути нереально сильною, щоб цілий рік не розповідати про хлопця шанувальникам".

"Тааа, це ідеальна пара, ще й так схожі. А яка Януся буде в сукні нареченої. А потім з пузиком. Яка я щаслива за неї. Хоч когось буде слухатись,коли скажуть одягнись тепленько!"

Поки співачка ніяк не відреагувала на запитання і реакцію шанувальників.

Нагадаємо, неадекватний росіянин погрожує співачці Jerry Heil та її близьким.