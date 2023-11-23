Брендан Фрейзер получил первую главную роль после возвращения в Голливуд

Актер, который в прошлом году пережил невероятный ренессанс карьеры благодаря роли в картине "Кит", отправится в Японию для съемок новой комедийной драмы.

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51-летний Брендан Фрейзер сыграет главную роль в новой комедийной драме "Семья напрокат", что станет его первой крупной ролью после его невероятного возвращения в Голливуд. Об эом пишет Independent.

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В марте 51-летняя звезда "Мумии", который не снимался несколько лет из-за проблем в личной жизни и проблем со здоровьем, получил свой первый "Оскар" за главную роль в вызывающей разногласия драме Даррена Аронофски "Кит".

Однако несколько месяцев спустя он рассказал, что был безработным с того момента, как его карьера в кино перезапустилась.

Фрейзер тогда объяснил, что он стал "очень разборчив" в своих будущих проектах.

По некоторым данным, недавно приобретенный компанией Searchlight фильм "Семья напрокат", создаваемый вместе с японским режиссером Хикари ("Говядина"), — это фильм, на котором он остановил свой выбор.

История повествует об актере, живущем в Токио, которого нанимает в качестве символического американца японская семейная компания по аренде фильмов. Он идет по пути самопознания, исполняя разные роли в жизни людей.

На данный момент кандидатура Фрейзера – единственная подтвержденная. Съемки фильма пройдут в Японии следующей весной. Дата релиза пока не объявлена.

Ранее Фрейзер появился в небольшой роли адвоката Гамильтона в фильме Мартина Скорсезе "Убийцы цветочной луны", но "Семья напрокат" станет первой главной ролью актера с тех пор, как он получил награду за лучшую мужскую роль на 95-й церемонии вручения премии "Оскар".

Брендан Фрейзер исполнил в картине "Кит" Даррена Аронофски роль профессора-отшельника Чарли, который страдает от лишнего веса, депрессии и пытается воссоединиться со своей дочерью Элли, с которой перестал общаться, когда восемь лет назад оставил ее мать ради возлюбленного.

Трейлер фильма "Кит"

Эмоциональная роль Фрейзера ранее принесла ему продолжительные овации на кинофестивалях в Венеции и Торонто, а также лучшие отзывы в его карьере.

Брендан Фрейзер стал звездой в конце 1990-х. Он играл в фильмах "Мумия" и "Мумия возвращается", исполнил роли в картинах "Боги и монстры", "Взрыв из прошлого", "Ослепленный желаниями" и многих других.

Но проблемы в личной жизни, которые включали развод, смерть матери, проблемы со здоровьем и сексуальные домогательства со стороны тогдашнего президента Голливудской ассоциации иностранной прессы, привели к тому, что карьера Фрейзера была поставлена на паузу.

Напомним, ранее Алисия Сильверстоун, которая играла вместе с Фрейзером в романтичной комедии "Взрыв из прошлого", заявила, что была бы не против сиквела.