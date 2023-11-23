Брендан Фрейзер отримав першу головну роль після повернення до Голлівуду

Актор, який торік пережив неймовірний ренесанс кар'єри завдяки ролі в картині "Кит", вирушить до Японії для зйомок нової комедійної драми.

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51-річний Брендан Фрейзер зіграє головну роль у новій комедійній драмі "Сім'я напрокат", що стане його першою великою роллю після його неймовірного повернення до Голлівуду. Про це пише Independent.

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Веселий і підтягнутий Брендан Фрейзер був помічений на кінофестивалі в Італії з новою пасією (фото)

У березні 51-річна зірка "Мумії", який не знімався кілька років через проблеми в особистому житті та проблеми зі здоров'ям, отримав свого першого "Оскара" за головну роль у драмі Даррена Аронофскі "Кіт", яка викликає розбіжності.

Однак кілька місяців потому він розповів, що був безробітним відтоді, як його кар'єра в кіно перезапустилася.

Фрейзер тоді пояснив, що він став "дуже розбірливим" у своїх майбутніх проєктах.

За деякими даними, нещодавно придбаний компанією Searchlight фільм "Сім'я напрокат", що створюється разом з японським режисером Хікарі ("Яловичина"), — це фільм, на якому він зупинив свій вибір.

Історія оповідає про актора, що живе в Токіо, якого наймає як символічного американця японська сімейна компанія з оренди фільмів. Він іде шляхом самопізнання, виконуючи різні ролі в житті людей.

Наразі кандидатура Фрейзера — єдина підтверджена. Зйомки фільму відбудуться в Японії наступної весни. Дата релізу поки що не оголошена.

Раніше Фрейзер з'явився в невеликій ролі адвоката Гамільтона у фільмі Мартіна Скорсезе "Вбивці квіткової повні", але "Сім'я напрокат" стане першою головною роллю актора відтоді, як він отримав нагороду за найкращу чоловічу роль на 95-й церемонії вручення премії "Оскар".

Брендан Фрейзер виконав у картині "Кит" Даррена Аронофскі роль професора-відлюдника Чарлі, який страждає від зайвої ваги, депресії та намагається возз'єднатися зі своєю дочкою Еллі, з якою перестав спілкуватися, коли вісім років тому залишив її матір заради коханого.

Трейлер фільму "Кит"

Емоційна роль Фрейзера раніше принесла йому тривалі овації на кінофестивалях у Венеції та Торонто, а також найкращі відгуки в його кар'єрі.

Брендан Фрейзер став зіркою наприкінці 1990-х. Він грав у фільмах "Мумія" і "Мумія повертається", виконав ролі в картинах "Боги і монстри", "Вибух з минулого", "Засліплений бажаннями" і багатьох інших.

Але проблеми в особистому житті, які включали розлучення, смерть матері, проблеми зі здоров'ям і сексуальні домагання з боку тодішнього президента Голлівудської асоціації іноземної преси, призвели до того, що кар'єра Фрейзера була поставлена на паузу.

Нагадаємо, раніше Алісія Сільверстоун, яка грала разом із Фрейзером у романтичній комедії "Вибух із минулого", заявила, що була б не проти сиквела.