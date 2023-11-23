Адель с мужем впервые появилась на публике после новостей о женитьбе (фото)

Артистка и спортивный агент Рич Пол посетили баскетбольный матч.

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35-летняя британская певица Адель появилась на публике с мужем Ричем Полом, 41, впервые после новостей об их тайной женитьбе. Об этом пишет Daily Mail.

Звездные супруги накануне посетили в Лос-Анджелесе баскетбольный матч LA Lakers с Dallas Marvericks.

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Адель подтвердила, что вышла замуж

Пара, которая обручилась в начале 2023 года после почти двух лет отношений, сидела у корта во время спортивной игры на арене Crypto.com.

Рич Пол и Адель Фото: Getty Images

Артистка улыбалась на протяжении всего вечера, сидя возле своего супруга.

Для этого случая Адель выбрала уютный и стильный кремовый свитер и зеленые брюки карго.

Обладательница нескольких премий "Грэмми" собрала свои светлые волосы в гладкий пучок и надела блестящие золотые серьги-капли от Bottega Veneta, которые продаются за 1350 долларов.

У нее на коленях была изысканная сумка Hermes, а на ногах — белые кроссовки.

Адель Фото: Getty Images

Между тем спортивный агент был одет в черную куртку на молнии, серые брюки и кепку.

Ходили слухи, что Адель и ее избранник поженились в 2022 году, а теперь она подтвердила брак на комедийном шоу своего хорошего друга Алана Карра в Лос-Анджелесе.

До этого звезда сцены была замужем за бизнесменом Саймоном Конеки, которому родила сына Анджело.

Адель Фото: Instagram adele

Напомним, Адель раскрыла планы на пополнение в семье.

Также Фокус писал о новом бизнесе Адель в Лондоне.